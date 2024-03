POSLAO JOJ JE PORUKU I VIŠE SE NIJE PROBUDIO Voditeljka RTS o smrti supruga, 19 dana čekala njegovo telo, a za ovo još nema SNAGE

Poznata voditeljka i sportska novinarka RTS-a Tijana Jevtić u februaru 2021. godine doživela je veliki gubitak. Njen suprug i veliki oslonac u životu, plivački trener Srđan Filipović, iznenada je preminuo u snu sa samo 49 godina od poslednica infarkta, što je njoj i njenoj porodici jako teško palo.

Tijana je izjavljivala da je on "umro, a da je bio potpuno zdrav", dok je isticala šta joj je poslao malo pred smrt.

- U poslednjem dopisivanju rekao mi je da je završio trening i da je umoran, da je stigao kući i da će da odspava. Kasnije u toku noći nekoliko puta sam proveravala da li je onlajn. Kako do ujutru nije bilo odgovora, slutila sam da nije dobro - govorila je za "Gloriju".

Voditeljka je posle izvesnog vremena od gubitka muža govorila da živi "kao da je on tu", te da su joj velika motivacija "najdivnije uspomene koje su ostale".

- Bio je potpuno zdrav, bivši plivač, koji još drži državni rekord na 1.500 metara. Odlazio je na redovne sistematske preglede, a da je imao bilo kakav problem, sigurna sam da bi se odmah obratio lekaru. Nije mi bilo jasno kako mi nešto nije nagovestio, kako mi nije dao neko uputstvo kako da nastavim dalje sama. Tek kasnije sam shvatila da je čitav njegov život bio uputstvo, da se ne nerviram oko gluposti i sitnica i da živim svakog dana kao da je poslednji. Sebe sam ubedila da tako treba da nastavim, jer je to jedino ispravno - rekla je bila voditeljka.

Najgori trenutak bio je kad je posle 19 dana iščekivanja morala na aerodromu da preuzme telo.

- Rekla sam da ću uraditi i potpisati sve, ali da me liše toga da vidim kako njega, svetskog putnika, dovoze u kovčegu. I ljudi su zaista bili veoma susretljivi, imali su razumevanja. Otkako smo saznali da je Srđan preminuo pa sve dok nije stigao u Srbiju, imala sam izuzetnu i dragocenu pomoć, od njegovih saradnika i državnog vrha Omana, ljudi iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije, ambasadora u Egiptu Jugoslava Vukadinovića, pošto naša zemlja nema diplomatske odnose sa Omanom. On je i danas u kontaktu sa mnom i pruža mi svaku vrstu pomoći i podrške. U jednom od razgovora utešio me je da je Srđan smešten u najboljoj bolnici u Omanu i da je čitav postupak završen na najvišem mogućem nivou. Sedam dana posle Srđana stigle su na kućnu adresu i kutije sa njegovim stvarima. Deo sam otvorila, deo još čeka da bude otvoren - pričala je voditeljka.

