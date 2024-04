IVANA ŠAŠIĆ PEVALA NA ROĐENJU DRAGANINE ĆERKE MANUELE! Pevačica se prisetila događaja, evo šta kaže o koleginici

Ivana Šašić pružila je punu podršku koleginici Dragani Mirković posle razvoda od Tonija. Pevačica je pevala na rođenju ćerke Manuele u Beču 2002.godine.

foto: Kurir televizjia

- Tako je! Pevala sam slavlje kada se Draganina ćerka Manuela rodila. Bilo je to pre 22 godine. Eto, godine prolaze i verujem da niko, pa ni ja nije verovao da do njhovog razvoda može doći. No, to je naše mišljenje i opet ko zna koji put se dešava ono da niko ne zna kako ko živi u svoja četiri zida. Izašla sam i sama iz prividno dobrog braka. Dragana je divna žena, jedno dobro biće na ovoj planeti - priča Ivana i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

- Neka je ona meni zdrava, srećna i uvek onako nasmejana sa svojom decom. Sve ostalo što se dešava je život. Težak je ovo period za nju, ali nema razloga za žaljenje. Vratila se na scenu i posao na najlepši način. To joj daje dodatnu snagu i sreću, a ja joj želim sve najlepše - poručila je Šašićeva.

foto: Damir Dervišagić

