" BIO JE BAŠ ONAJ PRAVI SELJAK"! Bivše cimerke iz rijalitija u šoku zbog Radašinove smrti: Pamtimo ga kao POŠTENJAČINU

Maja Nikolić, Nela Bijanić, Ivana Šašić zanemle su od šoka kada su čule da je preminuo njihov saborac iz rijalitija Radašin Miljković. Pevačice su sa njim bile u rijalitiju "Farma" i imaju samo reči hvale.

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Printscreen/Prva TV, Printscreen/TV Pink

- Au, baš mi je žao. Bila sam sa njim u rijalitiju. Bio je dobar čovek, dobar domaćin, jako pošten. Nije bio pokvaren, već je bio primer dobrog, poštenog čoveka. Sad mi je baš krivo što si mi rekla. Moje saučešće porodici. Pamtiću ga po šali. Bilo koje igrice da smo igrali na Farmi nije bio kvaran, već ih je igrao pošteno. Sa njim je uvek bilo duhovito. Najzabavnije razgovore imali smo on ja i Topalko. Voleo je žene. Nemem ništa ružno da kažem koliko je bio čista duša. To su bili pravi rijaliti. To je bilo vreme. Volela bih da se ponovo okupimo sa takvim autentičnim likovima - rekla je Maja za Kurir.

foto: Printscreen

Istu reakciju je imala i Bijanićeva:

- Bože, sačuvaj. Jao, gospode Bože. Ne znam šta da vam kažem. Šta se dešava, više nisu ni godine u pitanju, ja sam toliko potrešena da sam počela sama sa sobom da pričam. U šoku sam za Radašina, nije on deda, ali eto ne znam šta je ovo. Malo je glupo da kažem da li je odgovornost lekara, ne znam, ali ga pamtim kao poštenjačinu - rekla je Nela.

foto: Printskrin TV Pink

Šašićeva ga je cenila jer je pravi predstavnik čoveka iz naroda:

- Bože, muka! Šta će jadan, pamtiću ga po dobrosušnosti. Bili smo baš dobri, tražio je način da zaradi za svoju porodicu. Bio je baš onaj pravi seljak. Čovek iz naroda. Opet je pokušao da tu svoju sličnost sa Radašinom iskoristi da obezbedi porodicu. Nije on bio ni željan slave, jednostavno pokušao je da iskoristi taj trenutak da zaradi za famaliju. Stvarno je bio dobar i jako mi je žao - rekla je Ivana.

