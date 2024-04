"NEMAM VREMENA DA SE BAVIM NEBITNIM OSOBAMA!" Nikolina Pišek ODUSTALA od tužbe protiv Borne koja je tvrdila da je Vidoje OPSEDA

Nikolina Pišek odustala je od privatne tužbe za uvredu i klevetu protiv Borne Kotromanić, koju je 2022. godine tužila zbog uvredljivih izjava na Instagramu, preneo je sajt Imperijal.

Prema njihovim saznanjima, iz dokumenata koje su objavili, na Opštinskom kaznenom sudu u Zagrebu, sudija Božica Barlović 6. marta odlučivala je u predmetu protiv optužene Borne Kotromanić i odbacila Nikolininu privatnu tužbu. Samim tim, voditeljka je u obavezi da nadoknadi nužne troškove optužene i osnovne izdatke njenog advokata.

Kako se vidi iz obrazloženja, Nikolina je neposredno pre održavanja ročišta putem svog advokata obavestila sud kako povlači privatnu tužbu protiv optužene Kotromanićeva.

Pozvali smo Pišekovu za komentar, koja je poručila:

- Nemam vremena da se bavim nebitnim osobama.

Podsetimo, do sukoba između njih je došlo kada je Vlatka Pokos javno prozvala Bornu da ne pruža podršku Nikolini u teškim trenucima, da bi se ona kasnije oglasila na društvenim mrežama i "dolila ulje na vatru". Borna je tad otkrila kako je Nikolinin pokojni suprug Vidoje Ristović, navodno, pokušavao da i s njom prevari voditeljku.

- Čudna je to ljubav bila dok je stavljao polni organ u sve što se kreće, a o mojoj pameti i ženskoj solidarnosti ne trebaš ti Nikolinu da podučavaš jer ona dobro zna da me je opsedao, a da mu ja nisam dala ni da mi priđe i da me je od njegovog ponašanja bilo sram - poručila je Kotromanićeva.

Ona je zatim otkrila da joj se Vidoje veoma često javljao na društvenim mrežama - najčešće bi joj ostavljao "reakcije" na fotografije, a nekad bi i poslao poruku.

Ipak, kap koja je prelila čašu bio je Bornin komentar da se Nikolina drogira:

- Nikolina, ja imam i razum i obraz, a tebi je kokain nagrizao sve po malo - napisala je Borna u objavi, dok joj je Pišekova tad odgovorila:

- Ne treba nju niko da komentariše, ona protiv sebe radi dovoljno - izjavila je tada Nikolina.

