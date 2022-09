"NIKOLINA, JA IMAM RAZUM, A TEBI JE KOKAIN NAGRIZAO SVE": Borna Kotromanić objavila PORUKE koje je dobijala od Vidoja Ristovića

Voditeljka Nikolina Pišek 8,. maja ove godine izgubila je supruga Vidoja Ristovića, a nakon njegove smrti isplivali su brojni detalji iz njihovog života.

Pored toga, što se sukobila sa njegovim ocem, Mišom Grofom, Nikolina je sada započela raspravu sa hrvatskom ekonomistkinjom Bornom Kotromanić i pevačicom Vlatkom Pokos.

Nakon što je pevačica prozvala Bornu da ne pruža podršku Nikolini u teškim trenucima, ona je žestoko odgovorila otkrivajući kako je Ristović pokušavao da i s njom bude neveran ženi.

Ovim povodom se Borna oglasila na svojim mrežama.

- Čudna je to ljubav bila dok je stavljao polni organ u sve što se kreće, a o mojoj pameti i ženskoj solidarnosti ne trebaš ti Nikolinu podučiti jer ona dobro zna da me opsedao, a da mu ja nisam dala da ni da mi priđe i da me je od njegovog ponašanja bilo sram samo zato što je znam i kao žena ženi - poručila je Kotromanićeva otkrivajući tako do koje mere je pokojni muž Nikoline Pišek bio neveran.

Ona je zatim otkrila da joj se muž Nikoline Pišek neretko javljao na društvenim mrežama.

Nekada bi joj samo reagovao na fotografiju, a nekad bi i poslao poruku kao kad joj je napisao: "Od ove slike nema dalje, bravo". Međutim, korak dalje Vidoje je otišao kada joj je obećavao daće joj zakupiti jedan od najlepših apartmana u Evropi, te je pozvao da bude njegova gošća.

"Nikolina, ja imam i razum i obraz, a tebi je kokain nagrizao sve po malo" napisala je Borna u objavi, dok se Pišekova još uvek nije oglašavala ovim povodom.

