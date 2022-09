ISPOVEST NIKOLINE PIŠEK NAKON SMRTI SUPRUGA: Otkrila zbog čega se nikada nisu preselili u Beograd, potkačila i svekra Mišu Grofa

Nikolini Pišek se život promenio otkako je njen njen suprug Vidoje Ristović izgubio život.

Nesreća za hrvatsku voditeljku, i njihovu ćerkicu Unu Sofiju, sama po sebi bila je ogromna. Ali ono što je posle sahrane usledilo delovalo je nestvarno.

Nikolina je odlučila da mržnja ne bude njena životna vodilja, već da svu energiju usmeri na svoju decu, posebno na mlađu ćerku, koju je gubitak oca zaštitnika potpuno devastirao.

Kako je došlo do toga da voditeljski angažman dogovorite u Srbiji, tj. u Beogradu?

- Zadovoljna sam jer ulazim u ekipu kojoj verujem i u projekat koji zvuči veoma dobro. Zanimljiv je i radiću s nekim ljudima s kojima sam već sarađivala, a to čini da se osećam komforno, i to mi je u ovom trenutku potrebno. Isto kao što mi je potreban posao da se osetim korisno, živo i da skrenem misli. Shvatila sam u ovom periodu da sam sebi najbolja kad sam okupirana, slobodno vreme me tera na loše misli.

Zbog čega niste želeli da se preselite u Beograd, budući da ovde imate angažman? Zbog previše bolnih uspomena?

- Vidoju i meni Beograd je uvek bio u planu, ali naš životni cilj bio je preseljenje u Zagreb, gde smo gradili kuću i gde je Una išla u školu. To je bila zajednička odluka, nisam je donela sama, a i Vidoje je bio u postupku dobijanja hrvatskog državljanstva. Pristupili smo tome s velikom ozbiljnošću, i za mene povratka u Beograd nema, jer je moje dete upravo krenulo u drugi razred. Ne bih da dovodim ćerku u opasnost u blizini dede pomračenog uma.

Kako su vaša deca sada generalno?

- Moram da budem odlučna i razborita i sposobna i srećna zbog moje ćerke, koja u meni traži slamku spasa. Izgubila je tatu, zaštitnika, i ima samo mene. Težak je teret pao na mene, s obzirom na to da je Vidojev otac, nažalost, pomračenog uma od bola u meni i Uni našao neprijatelje. Moram da budem stena o koju će se razbiti sve njegove loše namere. To sam sklonila na stranu, i time će se baviti institucije, ja moram da zaštitim ćerku na najbolji mogući način od svega, pa i od njenog biološkog dede.

