MILICA I BORA SPREMAJU GALA SVADBU: Venčanicu joj šije svetski dizajner, samo dekoracija 10.000 €, a ovako će isplatiti VENČANJE

Bora Santana i Milica Kemez došli su na jedan prestonički događaj, gde se Bora odmah pohvali da je uspeo da smrša i da je njegova druga polovina zaslužna za njegovu liniju.

- Bora je na autofagiji. Smršao je pet kilograma za nedelju dana. Poslušao me je i smršao je - rekla je Milica.

- Večeras nećemo ništa jesti, poslednji obrok nam je do 19 sati. Malo ćemo popiti samo. Došli smo na rođendan kod našeg Milančeta, biće dobra žurka, on je pravi domaćin. Doneli smo kovertu, nije nam on bilo ko. On se oseća ko milioner i ja mu želim svu sreću - dodao je Bora.

Kako njih dvoje spremaju veliko venčanje, sada su konačno progovorili o svim detaljima.

- Sada je već gusto, ostalo je još malo vremena. Trema mi je zbog venčanice. Venčanicu šije svetski dizajner, po mojim kreacijama. Putujemo na probu, pošto on nije iz Beograda. Biće posebna kombinacija, kakvu još niko nije video - rekla je Milica.

- Ja još nisam video venčanicu, ne znam šta da vam kažem - dodao je on.

Milica je otkrila kako su se podelili oko same organizacije veselja.

- Bora je zadužen za atmosferu i muziku, a ja za estetski deo. Ne bih da pričam o ciframa, ali sa najnormalnijim nekim dekoracijama košta oko 10.000 evra, a naša će biti mnogo skuplja. Do sada nas je sve koštalo sigurno pet puta više od prosečne svadbe - rekla je ona i dodala:

- Posle venčanja ću iznajmljivati moju venčanicu i tako ću vratiti uložen novac.

