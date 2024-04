"MISLIM DA SAM SE ZALJUBILA" Maja Marinković ne krije sreću zbog veze sa Krofakom: Zreo je, ozbiljan i poštuje me!

Maja Marinković i Stanislav Krofak nedavno su uplovili u ljubavnu vezu, a ona je prethodne noći govorila o emocijama koje su je potpuno usrećile i iznenadile.

foto: Printscreen

- Jako sam srećna, naravno zbog mog odnosa, ovog puta sam spokojna i sigurna sam da nisam pogrešila. Stanislav je ozbiljan gospodin, jako me poštuje, ne budi u meni ludilo koje sam imala u prošlim odnosima. Mislim da sam se zaljubila, zreo je muškarac - rekla je Maja.

foto: Printscreen

- On je meni vrlo jasan, naravno da će neki odgovori da izazovi neku njegovu reakciju, ne vidim da ima nameru i potrebu da se vrati u odnos sa Mionom. Da je to hteo mogao je do sad, dok u Mionu nisam sigurna. Mislim da ga voli, jako je ljubomorna, sujetna i besna što smo ušli u vezu - rekla je Maja.

foto: Petar Aleksić, Printscreen

Podsetimo, Maja i Stanislav uživaju u svom odnosu, a njen otac Taki Marinković prvi put je podržao ćerkine izbore.

- Videle su se tu varnice, Stanislav deluje kao dobar momak, čuo sam i kako je stekao sve što sada ima, na pošten i častan način i svaka mu čast. Poštuje žene, moja Maja je pored njega staloižena, prija joj i samo da se slažu. Kako će i šta će biti ja to ne znam i nećui da pričam unapred. Podržavam ih, ja bih voleo da to potraje i da bude kako treba. Maji je dosadilo da se više ludira, njoj i treba mirna luka, a Stanislav je koliko vidim takav, odgovaran, zna pta hoće, nije dete. Ako mene pitate do sada je ovo njen najbolji izbor. Maja ima i stanove i novac, sve ona ima i ne mora da bude sa nekim zbog materijalno. Na njoj je ako to opstane gde će i šta će - govorio je Taki.

Bonus video:

06:28 STARS EP 279