ŠOK OTKRIĆE JELENE TINSKE: Moj deda je osnivač krematorijuma, mi smo TOPALOVIĆI! Zato i nisam bila na sahrani SLAĐANE MILOŠEVIĆ

Na pitanje zašto nije bila na sahrani Slađane Milošević glumica i balerina Jelena Tinska dala je pomalo neobičan odgovor

- Oh da, verujem da se mnogi pitaju gde je Jelena na sahrani juče. Pa evo gde je... Ja ne idem na sahrane. između ostalog moj deda je jedan od osnivača Ognja, krematorijuma, dakle mi smo Topalovići i mi se svi kremiramo, to je moj pogled na stvar.

01:24 JELENA TINSKA OTKRILA ZA KURIR ZAŠTO NIJE BILA NA SAHRANI SLAĐANE MILOŠEVIĆ: Moj deda je osnivač krematorijuma, mi smo TOPALOVIĆI!

Iako ne ide na sahrane Tinska slavi rođendana svojih pokojnih prijatelja:

- Ja slavim rođendane onih kojih više nema. Jedem kolače koje su oni voleli i sećam ih sve tako. A ne bih htela da pamtim taj poslednji ružni čin, to je jedno. Drugo, ja ne idem na sahrane iz još jednog razloga. Ja imam moj prijatelja koji obožava da ide na sahrane. On me uvek zove kad neko umre i kaže, jel idemo? Ja kažem, gde idemo? Pa danas je, kaže in da te vide na sahrani?!

Kurir.rs

