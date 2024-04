PEVAČICA SE RAZVELA, PRIJAVILA 19 GODINA MLAĐEG DEČKA ZA NASILJE, A SAD ISKRENO PROGOVORILA: Svi su bili tu sa jednom namerom...

Mina Kostić nedavno je 19 godina mlađeg partnera prijavila za nasilje, nakon čega su uspeli da pronađu zajednički jezik, a sada je pevačica progovorila o pogrešnom odabiru muškarca.

Pevačica nikada nije krila da joj u ljubavi nisu uvek cvetale ruže, te da je bilo stresnih situacija i turbulentnih veza iz kojih je kako kaže izvukla dobre životne lekcije.

- To je sve bio moj izbor, e sad što ja nisam znala da se nosim sa tim, to je nešto drugo. On te gleda u oči i laže te, ali sam se pomirila sa tim. Svi oni su bili tu sa jednom namerom da ja naučim jednu lekciju, i samo sam se lepo zahvalila, i sad sam srećna i zahvalna svima njima i sve ih pozdravljam, hvala im na lekcijama… Sad trenutno nemam muškarca, niti me interesuje. Volela bih da se neko sličan meni pojavi, ali baš da je sličan meni u svakom smislu - rekla je pevačica.

"Trpela sam i ćutala"

Podsetimo, Mina je 17. januara podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg partnera Nikole S., koji je 19 godina mlađi od nje, a mnogi pamte i burnu ljubav koju je imala s bivšim suprugom Igorom Kostićem.

Ovako je pričala nakon skandala Prijavila sam ga, to nije prvi put, ćutala sam i trpela Mina Kostić, posle nekoliko dana nakon što je prijavila policiji Nikolu, pojavila se na snimanju jedne emisije. Tom prilikom je pričala o skandalu i naglasila da do pomirenja neće doći. - Prijavila sam ga, to nije prvi put. To se dešavalo. Trpela sam i ćutala. Htela sam da nađem najbolji način da to rešim, ali mi nije uspelo. Morala sam da se obratim nadležnima. Otišla sam, prijavila sam, prijavili su i oni, njegova mama. Ja sam njega volela, bila sam iskrena prema njemu, dobra, onako kako stvarno treba. Međutim, kad neko ne može da razume tvoj posao, da pljuje sve tvoje kolege kako smo mi loši ljudi, da smo ovo i ono, da je moj posao ovakav i onakav, mnogo štošta, ne bih da pljujem, niti da mu dajem na važnosti. Zaista mu želim svu sreću. Oprostila sam mu, ali ne bih više nikada bila s njim - rekla je tada Mina, ali očigledno je promenila mišljenje.

