"PRIŠAO MI JE KLINAC I URADIO OVO!" Poznati pevač otkrio šta je doživeo na nastupu: JE L’ SAM TREBAO DA GA MLATNEM?

Igor X, poznatiji kao Igor X je 20 godina aktivno pevao, a sada se posvetio privatnom biznisu. Pevač je pre par meseci otvorio svoj studio za potrebe snimanja video produkcije, te skoro cela estrada sada snima spotove kod njega.

Igor X je sada progovorio o estradi kao biznisu, svojoj karijeri, pesmama, ali i privatnom životu.

Pevač se prisetio svog početka karijere, te ispričao kako su mu nakon jednog nastupa ukrali klavijaturu.

- Morao sam da jurim veze i plaćam reklamu da bi se pesma puštala na radiju, tada su bile marke, radio sam za 50 maraka, a radiju moraš da daš 1000 maraka za reklamu. Tata me je gurao, on mi je kupio prvu harmoniku, njegova neostvarena želja je da bude muzičar, i onda me je forsirao na muziku, ali muzika je stvarno moja ljubav. Kupio mi je prvu klavijaturu, u to vreme nemaštine, klavijatura je bila 2000 maraka i na kraju mi je ukradu posle par meseci iz auta.

- Zaključao sam auto, ali sam vozio Leka i šta je problem da se on obije. Posle svirke sam se spakovao i odem kod kolege na 15 minuta koji je svirao u drugom kafiću, neko me je pratio verovatno. Ja došao kući, vidim klavijature nema, reko zaboravio sam da je spakujem, ja se vratim i skontam da je nema. Sreća pa sam imao neke prijatelje iz tog sveta, pa su uspeli da mi nađu klavijaturu i morao sam da je otplatim 500 maraka, ali to je znaš kakva usluga bila tada.

Pevač je otkrio da je svoju karijeru započeo krajem devedesetih, te nije zakačio vreme žestokog kriminala.

- Bilo je to neko ludo vreme, i sada je ali. Tada se znalo ko je kada dođe u lokal, a sada se klinci bodu noževima, zato je taj posao strašan i stresan. Pre pet godina mi je došao jedan klinac koji mi se krivi u facu što mu nisam otpevao pesmu, a šta ti da mu radiš, da ga mlatneš? Ne možeš. Iz čista mira ti dolazi klinac i eto, baš je onako posao bezveze - rekao je Igor.

