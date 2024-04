"VOLEO BIH DA SE EDITA I JA SKINEMO GOLI" Šok priznanje Đorđe Davida: "Jako zgodna riba!" Evo šta ima u planu s mlađom koleginicom

Đorđe David ne krije da podržava tekstove i pesme koje imaju provokativnu notu i on sebe u tom maniru vidi sa mlađom koleginicom, Editom Aradinović.

Na estradnoj muzičkoj sceni sve češće možemo da čujemo pesme koje u tekstu aludiraju na intimne odnose, a roker ističe da nema ništa protiv takvih numera, samo dok se rade sa ukusom.

foto: Damir Dervišagić

- Podržavam apsolutno provokativne tekstove, proste nikada, ali provokativne, čak iako je tekst direktan, ali je dobro složen i izvođač ume dobro da iznese. To me duplo više radi nego ono što je aluzija. Voleo bih da spremim tako nešto, a za to mi treba jako zgodna riba koja dobro peva, takvih ima malo. Evo, prvo mi napamet pada Edita Aradinović. Zamisli taj duel gde bi tukla gitara, gde bismo se poskidali goli, polivali nekakvim bojama, samo da neko napravi pesmu - istakao je pevač.

Jednom prilikom je pevač rekao da mu na živce ide pesma “Imam dokaz da si bio sa mnom”, koju peva Ćana.

foto: Nenad Kostić

- Ćana peva tu pesmu, a ja ne mogu da verujem da je neko napravio takav tekst. To je moja poenta. Meni je to blamantan tekst, ali svaka roba ima svog potrošača - rekao je Đorđe, te se dotakao i Nade Topčagić koja je 1981. godine snimila numeru “Ne šalji druga već dođi sa njim”:

foto: Kurir Televizija

- Nepoznata mi je ta pesma, ali za mene je najprimerenija u toj priči “Kreni prema meni”. Svaka navijačka pesma treba da ima gruv. Parametar svega toga treba da bude pesma grupe “Queen”, “We are the champions”. Bez gitare koja žeže iza, takva pesma ne može da stoji kao pesma koja će predvoditi pobednika.