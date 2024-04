SLAĐANA MILOŠEVIĆ SVE NAPISALA U TESTAMENTU! Navela nekoliko imena, udarila i ZABRANU, a evo kome je u amanet ostavila ČIVAVU

Avangardna umetnica Slađana Milošević sahranjena je pre dva dana na Lašču, a sahrani su pristustvovali pored rodbine i mnogobrojne njene kolege sa rok scene.

Rok princeza preminula je u 69. godini u Zemunskoj bolnici, a kako su preneli mediji, kao da je predosetila da joj se bliži kraj, napisala je testament.

- Slađana je u testamentu navela nekoliko imena, to su bili ljudi koje je mnogo volela. Sa svima je bila dobra, a samo je neke mnogo volela. Ona je znala da nije mogla da se izvuče iz kandži bolesti, pa je želela da se znaju neke stvari i posle njenog odlaska. Najviše je sve dirnuo deo za haljine. Napisala je na papiru da samo njene drugarice mogu da nose njene kreacije i stvari i da niko drugi ne sme da ih dira! To stvarno tera suze na oči. Za druge stvari se nije brinula. Znala je da je u miru sa svime što se dešava, bez obzira na to što bi možda i njeno stanje bilo bolje da su se i doktori prema njoj ponašali kako treba i sa više pažnje. To je stvarno bilo strašno. Žalila se jeste, ali je gledala i da sve preglede pregura, da nikome ne bude na teretu - otkrila je pevačicina poznanica.

Kako sad prenose mediji, Slađana Milošević je godinama živela sa čivavom koju je zvala princeza Morgan, od koje se ni u jednom trenutku nije odvajala, čak ni kad je odlazila na snimanja i gostovanja u emisijama. Međutim, prenosi Srpski telegraf, svesna da više ne može da se brine o njoj zbog zdravstvenog stanja, istaknuta umetnica je donela odluku da je vrati ženi od koje ju je kupila, a zatim je i svog voljenog kućnog ljubimca navela u testamentu.

- Nažalost, nije mogla više da se brine o njoj. Bolest je uzela maha. Pred odlazak u bolnicu, Slađana je pozvala ženu od koje je i kupila čivavu i odlučila da joj je bez naknade vrati. Htela je da bude sigurna da će neko zaista brinuti o njoj dok nje nema. Zbog toga, nakon što je shvatila da su joj dani odbrojani, sastavila je testament i deo ušteđevine prepisala upravo toj čivavi. Zvuči neverovatno, ali takva je bila Slađana. Neverovatna i uvek svoja. Takva je ostala i do smrti.

