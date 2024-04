ZORANA DOBILA PORUKU SA MALDIVA OD MISTERIOZNOG MUŠKARCA: Pevačica sve objavila javno, zbog ovoga će joj mnogi pozavideti

Zorana Mićanović imala je veliki povod za slavlje, a sve društvene mreže su se usijale od komentara zbog posebnog dana za pevačicu.

foto: Printskrin/Instagram

Naime, ona proslavlja 19. rođendan, dok su joj kolege, prijatelji, porodica i pratioci poželeli sve najlepše.

Pevačici je stigla i posebna poruka od jednog misterioznog momka i to sa Maldiva. On je na plaži, u pesku napisao čestitku, sve to zabeležio kamerom i poslao pevačici.

foto: Printskrin/Instagram

Zorana blista od sreće i ne skida osmeh sa lica, a za samo nekoliko dana u rodnom gradu organizovaće veliku proslavu rođendana u jednom restoranu.

Ovo će ujedno biti i proslava njenog punoletstva koju je otkazala prošle godine jer je njen otac tada imao zdravstvene probleme.

– Nažalost, ja se izvinjavam svim ljudima koje sam pozvala na punoletstvo, tatino zdravstveno stanje nije dobro i primorana sam da otkažem veselje. Družićemo se nekom drugom prilikom. Volim vas sve. Hvala na razumevanju – rekla je Zorana tada.

foto: Damir Dervišagić

Pevačica je pre nekoliko nedelja u razgovoru potvrdila da ovog meseca pravi gala žurku i dodala da je sa zdravljem njenog tate sada sve u redu.

- Sad u aprilu punim 19. godina. Prošle godine sam trebala da napravim punoletstvo, međutim zbog tatinog zdravlja nisam napravila, ali zato ove godine u maju pravim veselje, već se približava – rekla je mlada pevačica.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

28:09 Nije sve tako crno BEST OFF