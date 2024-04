"MISLI DA SAM ŽENA LAKOG MORALA" Aneli iznela sve tajne sa Janjušem, evo šta joj je krišom govorio: Ima dozu pokvarenosti...

Aneli Ahmić već nekoliko dana vodi rat sa već sada bivšim dečkom Markom Janjuševićem, a kod Drveta mudrosti je otkrila sve tajne i priče koje joj je govorio dok misle da ih ne snimaju kamere.

foto: Printscreen

Aneli je otvorila dušu i otkrila da li postoji mogućnost za pomirenjem.

- Izgleda da ja njemu nisam odgovarala, verovatno je uvek o meni imao loše mišljenje. Verovatno misli da sam žena lakog morala, verovatno je sve lagao. On je meni stalno pričao da on ima tri života, Krunu, Noru i mene. Dosta mi je lepih stvari izgovarao, sve mi izgleda kao da je prodavao priču da bih se ja zaljubila. Znao je da mi je najbitnije da moj budući dečko, suprug, prihvati moju ćerkicu. Dosta stvari se tu izdešavalo, ne može da meni neke reči izgovori, a da se to okrene u jedan dan. Ja sam osoba baš koja ima emocije, osoba koja se uvek u odnosima žrtvovala i dokazivala svoju ljubav. Ako sam je ikome pokazala i to najviše možda to je on. To je prejaka emocija, sve što sam ja njemu pokazivala, govorila, ja to ne mogu odglumiti - govorila je Aneli i dodala:

foto: Printscreen

- Uhvatim ja njega da me gleda, ali sa onakvim besom da priča sa mnom onako. Naterao me sa onakvim ponašanjem da sve kažem, on je potencirao prvu priču, ja sam mogla ili ćutati ili braniti se. Možda se boji tog spoljnog sveta, da li se boji nekih osuda, pošto čujem da se o meni svašta priča i govori. Ja njemu ništa nisam radila da bi me on tako eliminisao iz života. On je meni uvek pod pokrivačem govorio da zna koliko ga volim. Kada smo za stolom kao da hoće da me ocrni između drugih ljudi. Totalno mi je pao u očima, toliko sam se razočarala. Mnogo sam ga volela, ja sam jezičeva,a njemu sam uvek išla uz dlaku, da me ne bi ostavio. Meni nikad nisu partneri ograničavali šta ću da radim. Mislim da ima tu dozu pokvarenosti, da te na najgori način ponizi. Kad pomislim jednostavno nemam nikakvu budućnost sa njim. Htela sam i da se preselim zbog njega ovde, nije bio sjajan, nije bio čovek od poverenja. Mislim da naša ljubav ne može pobediti. Iako pokuša da mi priđe, pokušaću da skupim snagu i da kažem ne. Zadnji put je stvarno presudio izmišljenim razlogom za raskid. Mislim da naša ljubav nema više šansi, kao i da nema budućnost - rekla je Aneli.

Bonus video:

00:28 Aneli kod hodze isteruje demone