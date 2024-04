ZORICA MARKOVIĆ DONELA ŠOK ODLUKU POSLE 40 GODINA! Ovo nikad nije mislila da će da uradi: Sad je dosta, moram otići...

Zorica Marković 40 godina živi u Beogradu, a od toga 27 godina u Jajincima gde ima porodični dom u koji je mnogo uložila, ali kaže da joj je sada - dosta.

Ona je već u pregovorima za kupovinu imanja daleko od grada, jer ističe da mir koji je nekad imala više nema.

- Ovo je sada kao Holivud, najlepši deo grada koji se širi, i te kako se sada ovde zida i gradi. Mislim da je najlepši deo periferije – počela je Zorica.

Pevačicina želja bila je da sagradi kuću za sinove i nju, a sad je ispričala šta je bilo presudno da se odluči baš za ovaj deo Beograda u kojem živi.

foto: Kurir Televizija

- Imam nekretnine na raznim stranama, međutim ovde sam 27 godina. Prvo sam birala školu koja je normalna za moje sinove, drugo ovde je predivno i ljudi su normalni i mirni. Ovde je prava piroda, kada sam došla, tada je ovde bilo selo, imla sam vrt, piliće, koze, tako da sam uživala. Iz godine u godinu, ovde je već postalo jako tesno, kao na Terazijama - objasnila je.

Zbog toga je donela odluku da svoj mir pronađe na drugom mestu.

- Samo sa moje strane, baš oko moje kuće, gradi se po četiri ili po šest hiljada kvadrata, dolazi mi mravinjak. Moram sad otići iz ovog mravinjaka, ali negde u unutrašnjost, ovde će neko drugi da ostane ko voli mravinjak, ja ne. Kako sam ja iz Kosjerića, ovaj deo me je podsećao na to, tu mi je Avala. Onda sam od kućice napredovala, radila i gradila, za oba sina i sve sam završila. Već sada ja ovaj grad ne prepoznajem, on jeste metropola, ali sam ga prevazišla u svakom smislu te reči - istakla je pevačica.

- Odem sada često na Divčibare i u Požarevac, tamo imam dosta prijatelja i mislim da će to biti moja sledeća lokacija. Tu ću se lepo smestiti, već pregovaram da kupim jedno veliko imanje, sa prelepom kućom – zaključila je Zorica.

kuror.rs/Grand/preneo I.L.

