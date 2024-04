"LJUDI SU NEMILOSRDNI" Mira Kosovka nakon smrti majke pobegla u Australiju, a onda je usledila još jedna smrt: Bez milosti...

Mira Kosovka nakon enormne popularnosti koju je stekla osamdesetih doživela je niz tragedija koje su zauvek ostavile ožiljke na njenoj duši.

Nakon što je izgubila bebu u sedmom mesecu trudnoće, 1999. godine ubijena joj je majka, nakon čega odlazi u Australiju gde je pokušala da izgradi život daleko od svega što je zadesilo, međutim umire joj i brat što je pevačicu uništilo.

Iako se u javnosti njeno ime često povezuje upravo sa tragedijama, Mira priznaje da je to bio okidač zbog koga je svojevremeno otišla na daleki kontinent.

– Da sam ostala ovde… Nemilosrdni su ljudi, ne obraćaju pažnju koliko povređuju osobu koja je doživela tako nešto, to je jako bolno. Bolje da se ne priča o tome,da se ne dodaje so na ranu. Desila se Australija, pala sam, a dok sam se izvukla trebalo je. Dobar potez je bio što sam ostala, ovde bih trokirala. Kada mi je majka ubijena sećam se naslova gde su napisali: „Evo kako Mira žali majku“ ima li išta gore i morbidnije i baš je bez milosti i rekla sam: „Ajde zdravo“– ispričala je Kosovka i dodala:

– Ranije me je mnogo bolelo kada pitaju i pišu za to i ta tragedija se ponavaljala. Treba znati meru u svakom poslu, pa i novinarskom. Mnogi su izgubili nekoga, kao da se to samo meni desilo– rekla je pevačica koja ne voli da govori o teškim događajima.

Na veliku žalost ljubitelja njenog glasa, ona je svojevremeno odlučila da napusti estradu i svoj poziv.

– Da pevam to više ne. Održim obećanje kada me zovu u emisiju, ali ne snimam, ne mogu, neće duša. Koliko god ljudima delovao lak taj posao, težak je. Kad mi kažu da se vratim i da snimim bar jednu pesmu, koliki sam baksuz snimiću opet hit kao „Šaka ljubavi“ i onda ću morati da radim, a ne bih to podnela, to je mnogo teško. Shvatila sam da neću moći više da pevam, putujem, radim i nisam više mogla sa tim da se nosim, a srce kada neće ne može da se natera. Sigurno bih bolje živela i više para imala, ali lepa je uspomena ostala. Retko, skoro nikada ne pevam ni za sebe– zaključila je Mira.

