MIRA KOSOVKA ZATEKLA MUŽA SA KOLEGINICOM U KREVETU: Pevačica se udavala 2 puta, a sada je godinama sama: Navikla sam...

Mira Kosovka očarala je Jugoslaviju svojim hitovima, međutim pored uspeha u muzičkom svetu, u ljubavi joj nisu uvek cvetale ruže.

Odrastanje sa tri brata ostavilo je posledice na njeno viđenje muškog sveta, a o svojim izborima i krahu dva braka govorila je domaće medije.

– Moji izbori su bili baš divni. Udavala sam se dva puta, ali ne znam da se udam. Ja idem srcem i zavolim, ali nisam bila sreće da to opstane kako treba i ideš dalje. Rasla sam sa četiri muškarca i onda ti dođe frajer sa nekom pričom, a ja sam mnogo više znala muški mentalitet da nisu mogli da me prešaltaju – ispričala je Mira.

Kosovka se tokom braka sa Brankom Višnjićem sa kojim je snimila duet „Lutalica“ našla u centru skandala zbog Vesne Zmijanac sa kojom se tada posvađala zbog odnosa sa njenim mužem.

– Šta me briga za to, aludiraš na Branka i te priče. Da je vredelo ne bi tako bilo, i onda niko ne bi mogao da ukrade. Taj čovek je izgubio i nju i mene i to je apsurd totalni. Barem da mu je ta druga osoba značila nešto, ali nije i šta je dobio na kraju?! – objasnila je Mira.

Pevačica danas uživa u životu bez partnera što je, zbog prethodnih loših iskustava, ne opterećuje.

– Navikla sam da sam sama i ne razmišljam mnogo o tome. O prošlosti se trudim da se sećam samo lepog, ponekad mi naiđe bes i gnev jer sam se uvek iz ljubavi vezivala, ni prvi ni drugi muž nije imao pas za šta da ih ujede. Niko se ne udaje da ni bi se razveo, ali život ide dalje. Razvod jeste težak, i taj period pre samog razvoda jer se trudiš i onda kada se desi gotovo je – rekla je Kosovka koja nikada nije želela da obnavlja stare romanse.

– Bilo je tih ponuda, ali kada se čaša slomi više se ne lepi. Jednom kada se prekine, zauvek se prekine – zaključila je.

