OVO SU SVE LJUBAVI SERGEJA TRIFUNOVIĆA! Skandali, svađe i raskidi: Evo sa kojim poznatim damama se glumac nekad ludo voleo

Glumac Sergej Trifunović se venčao i iznenadio sve vešću da je rešio da se skrasi i život nastavi u dvoje, pa i planova da potpiše papir, protiv koga je dugo bio, kao "zakleti neženja".

"Nisam siguran u to potpisivanje papira. U zajednicu da, jer je neophodna. Čovek ne može da živi sam, ali mislim da taj papir nije neophodan za zajednicu. Znam mnogo ljudi koji su zajedno i bez tog papira", rekao je svojevremeno Sergej za medije odgovarajući na pitanje kakav je njegov stav o braku.

Sve je ipak to uspela da pokoleba i promeni mlada Isidora Mijanović (28), koja je sada i zvanično njegova supruga.

Proslavljeni srpski glumac zaprosio je svoju izabranicu na njen rođendan, a fotke prstena i čestitke preplavile su društvene mreže.

Lepa Isidora, koja je 24 godine mlađa od Sergeja, uspela je da uradi nešto što mnogima pre nje nije pošlo za rukom. Među poznatim lepoticama koje su pale na Sergejev šarm, a o kojima je brujala javnost našle su se: Marina Perazić, Nataša Bekvalac, Marija Karan, Maja Mandužuka, Katarina Žutić, a iako ove romanse nikada nisu zvanično potvrđene o njima je brujala Srbija.

foto: Privatna Arhiva

Svi pamte ljutitu reakciju Bekvalčeve kada ju je Sergej predstavio u jednoj emisiji. Iako su ga jedno vreme povezivali upravo i sa Natašom, ta priča je dobila sasvim drugi epilog kada su se javno "zakačili" dok je Sergej vodio jednu zabavnu emisiju a novosadska barbika gostovala u istoj. Tom prilikom on je imao sarkastičnu najavu, na šta mu je pevačica u emisiji rekla: "Zbog da jedeš go*na". Mnogi su ovo protumačili kao nesuglasice bivšeg para. Uverite se i sami:

Jedna od najozbiljnijih veza bila mu je sa zagrebačkom manekenkom Kristinom Sajko, sa kojom je počeo da se zabavlja 2006. godine, a nakon rasida i pauze ponovo su počeli da se viđaju četiri godine kasnije. Međutim, brzo je došlo do ponovnog razlaza. Kristina se pojavila i pobedila u jednoj sezoni američkog izbora za top-model koji je vodila Hajdi Klum, a po poslednjim informacijama ona živi u Kaliforniji.

foto: Story

Velika Sergejeva ljubav, po pisanjima medija bila je i Ana Vučelić, ćerka Milorada Vučelića i glumice Ljiljane Dragutinović. Njihova priča trajala je godinu dana, a u tom periodu retko su se razdvajali. Njihovi bližnji očekivali su pozivnicu za venčanje, ali stigla je vest o raskidu. Prema pisanju lista "Alo", veza je za Anu predstavljalo opterećenje, pa ponekad čak i mučenje, jer su ona i Sergej imali potpuno različite poglede na život. "O svom trenutnom emotivnom životu stvarno ne bih želela da pričam. Sergej i ja nismo zajedno već neko vreme. Sergeju želim mnogo uspeha u daljoj karijeri jer je talentovan i uporan dečko", rekla je Vučelićeva tada za "Alo", dok je Trifunović ostao nedostupan za komentar.

Ana se kasnije udala za pozorišnog reditelja Veljka Mićunovića, sa kojim je dobila sina, dok je njen rođeni brat izabranik Marije Kilibarde.

Iako se na neki način bavi javnim poslom, ćerka Milorada Vučelića i Ljiljane Dragutinović nije deo javnog sveta. Na društvenim mrežama pojavi se tek kada Marija Kilibarda objavi neku zajedničku fotografiju, koja otkriva da su u sjajnim odnosima.

foto: Marko Arsić

Šuškalo se da je Sergej imao i romansu sa Kristinom Kovač devedesetih, ali ni ovo nikada nije potvrđeno, jer u to vreme nije bilo interneta, a oni o tome nikada nisu javno govorili. Na medijskoj sceni Srbije, davne 1995. godine, Sergej Trifunović i sestre Kovač bili su istinske zvezde. Dvadesettrogodišnji glumac na početku karijere očarao je publiku ulogom u filmu "Ubistvo s predumišljajem", dok su Aleksandra i Kristina, tek pristigle u Beograd iz Engleske, gde su do tada živele, donele neki novi muzički zvuk sa grupom K2. Sestre su te 1995. kao duet "K2" objavile prvi album pod nazivom "Ajmo u život", prodat u 70.000 primeraka, sa koga se izdvojila pesma "Milo moje". Glavna uloga u spotu pripala je Sergeju, a snimljeni kadrovi samo su navodno potvrdili ono o čemu se šuškalo, da su Sergej i Kristina u vezi, piše HELLO.

U tom, danas već pomalo zaboravljenom spotu, mladi Sergej Trifunović mami ženske uzdahe u početnoj sceni, dok spava u velikom bračnom krevetu. S obzirom da ovo to bila drugačija vremena, o toj romansi praktično se ne može ništa pročitati, a ni glavni akteri nikada o tome nisu govorili u intervjuima. Ipak, u godinama koje su usledile ostali su u prijateljskim odnosima. Kada je Kristina pre par godina objavila da se sa porodicom seli u Švedsku, Sergej joj je na "Tviteru" uputio javnu poruku: "Lepteje*o de će život da nas odvede. Kiki, drži se, šta bih rekao Milo Moje. Imam tamo neke ljude, piši ako ti bilo šta treba. Piši mi sestro, piši mi fratelo, možda ti se nešto kuhano bude jelo", našalio se na kraju i uz reči podrške ostavio emotikon srca, što je potvrdilo da su ostali u sjajnim odnosima.

Kurir / Mondo / Hello / Hypetv.rs / Preneo: Lazar Stanušić

Bonus video:

00:12 Sergej Trifunović venčanje