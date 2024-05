VODITELJKA KURIR TELEVIZIJE I NAJMLAĐI DOMAĆIN LETELI ZAJEDNO U FRANCUSKU: Pao i selfi s Lukom, evo kako su reagovali putnici

Voditeljka emisije “Pusti brigu”, koja se emituje nedeljom na Kurir televiziji, Ljiljana Stanišić, otputovala je u Francusku, a na aerodromu naše TV lice često sretne poznate. Ovoga puta, domaćica nedeljnog popodneva je bila na letu zajedno sa najpoznatijim domaćinom sa Zlatibora Lukom Crepuljovićem. Njih dvoje su se sreli pred ukrcavanje na let, porazgovarali, a pao je i zajednički selfi.

foto: Kurir

- Ovo je moj prvi let u životu. Mnogo mi je drago što ću u avionu biti baš s Vama. Nemam strah, nikako, ali jedva čekam da stignemo- rekao je Luka našoj novinarki, koja se takođe oduševila ovim susretom.

- Imam i ja u kući jednog takvog koji voli selo, koji čuva domaćinstvo svoga dede i koji uživa da brine o životinjama, pa mi je druženje sa Lukom dobro došlo da razmenimo iskustvo. Kakav je pred kamerama, takav je i u prirodi:jednostavan, fin, kulturan. Primer da zaista sve ide iz kuće. S ozbirom na to da sam upućena u njegove poduhvate odmah sam mu prišla da uradimo razgovor. Međutim, u prvom trenutku on nije bio zainteresovan da govori sa mnom kao sa predstavnikom medija. Rešio je da se povuče, a onda smo se zajedno složili da je primer koji on daje omladini, čitaocima pravi i rado je sa mnom uradio intervju pred let - priča Stanišićka i nastavlja.

foto: Kurir

- Zajedno smo se ukrcali, a interesantno je i da smo sedeli jedno blizu drugog. Ali ne samo to, Luku su prepoznali naši putnici, kao i zaposleni u avio kompaniji kojoj smo leteli. Svi su mu prisli i ukazali postivanje i pružili podršku za njegov rad i stil života. Mnogo puta sam imala priliku da na letu sretnem ljude sa kojima saradjujem i o kojima pišem, ali mi je razgovor sa Lukom posebno drag zato sto je ovo bio njegov prvi let u svet i ja sam bila ta koja je to ovekovečila - poručila je voditeljka emisije Pusti brigu koja se svake nedlje emituje na Kurir televiziji od 16.10 casova.

foto: Kurir

Ona je uputila Luki poziv za gostovanje u njenom nedeljnom popodnevu, pa verujemo da ćemo i u novoj sezoni od septembra videti ovog domaćina sa Zlatibora sa novim poduhvatima.

