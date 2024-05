OTETO IM DESETINE HILJADA EVRA: Šabanova porodica ne može da naplati autorska prava iz Bosne! Goca: Goniću ih do Strazbura

Porodica pokojnog Šabana Šaulića ne može da naplati novac od autorskih prava iz Bosne i Hercegovine zbog toga što su čelnici udruženja Asocijacija kompozitora - muzičkih stvaralaca (AMUS) doneli uredbu da pare isplaćuju samo autorima koji imaju prebivalište u toj državi.

Na ovaj način naslednici pokojnog pevača oštećeni su za desetine hiljada evra.

foto: Dragan Kadić

Nijedna država u svetu nema ovakvo pravilo koje verovatno nije u skladu s tamošnjim zakonom, a sasvim sigurno je da se tako krši međunarodno pravo. I dok neko od nadležnih, čiji je to već posao, ne bude reagovao i sprečio pomenute zloupotrebe, autori i njihovih naslednici trpeće velike gubitke. U razgovoru za Kurir, Šabanova udovica Gordana Šaulić kaže da je na sve načine pokušala da reši ovaj problem.

foto: Damir Dervišagić

- To je čista pljačka koja traje godinama. Oni su izmisli pravilo da samo državljani Bosne i Hercegovine mogu da dobiju novac od autorskih prava, što je totalni apsurd. To nigde u svetu ne postoji! Evo, navešću primer, mi dobijamo novac za autorska prava iz Bugarske sasvim regularno i bez ijednog problema i iz svih drugih zemalja, samo je Bosna problem. I kad sam ja pokušala da rešim problem, jer preko oca imam pravo na državljanstvo Bosne i Hercegovine, tek tad su počele zavrzlame - govori Gordana i nastavlja: - Dakle, prijavila sam tamo prebivalište. Kada sam pitala ljude iz AMUS koliko novca bi trebalo da bude isplaćeno, rekli su mi da je iznos oko 2.000 konvertibilnih maraka, što je oko 900 evra za period od tri godine. Jer, oni priznaju samo poslednje tri godine za retroaktivnu isplatu, sve ostale godine su propale. I tih 900 evra je 50 posto mojih kao naslednika prava, a ostalih 50 posto propada jer naša deca kao naslednici nikad neće moći da ostvare to pravo u Bosni jer oni ne mogu dobiti državljanstvo i prebivalište tamo. Šta da vam kažem, ja ću ih do Strazbura goniti, ne zbog para. Jasno vam je da to nisu velike pare, već zbog toga što je ovo čista nepravda i krađa - poručuje Šaulićeva.

foto: Damir Dervišagić, Kurir TV

S druge strane, Gordana navodi da sa Agencijom za izvođačka prava u Bosni (AIS) nije imala ovakav problem. - S njima sam sklopila dogovor o isplati. To znači da ovde nije reč o zakonu u Bosni i Hercegovini koji važi za sve, već o ko zna kakvoj odluci skupine ljudi u tom AMUS koji su napravili dil kako da međusobno podele tuđe pare. E, pa neće moći - zaključila je Šabanova udovica.

foto: Zorana Jevtić

Član upravnog odbora AMUS je i Dragan Stojković Bosanac, s kojim smo kontaktirali i pitali ga za problem porodice Šaulić.

- To je tačno. Autor ili njegovi naslednici moraju imati boravak u Bosni da bi mogli da naplate prava, takva su pravila. Pričao sam s Gocom o tome i ona mi je rekla za svoj problem, pa sam ja to preneo Upravnom odboru. Posle toga mi je Goca rekla da je uspela da reši to, da se prijavila na adresu u Bosni. Ne znam šta se u međuvremenu desilo, ali svakako ja stojim na raspolaganju za sve što joj treba po tom pitanju, kao i svakom drugom kolegi - poručio je kompozitor.

00:16 Nikola Rokvić se ukrcao na trajekt