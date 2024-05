Saša Matić podržao Nikolu Rokvića u humanitarnoj akciji: "Uvek me ispuni radost, kada mogu da podržim dobra dela"

Muzička zvezda Saša Matić pokazao je svoju humanu stranu donirajući sredstva za trku u kojoj učestvuje pevač Nikola Rokvić. Ovom donacijom, Matić ne samo da podržava svog kolegu u njegovoj misiji, već i doprinosi cilju trke - prikupljanju sredstava za važan humanitarni projekat. Rokvić je izrazio zahvalnost na ovoj velikodušnoj gesti, ističući koliko znači imati podršku kolega iz muzičke industrije.

foto: promo

- Uvek me ispunjava radost kada mogu da doprinesem dobrim delima i podržim prijatelje u njihovim humanitarnim nastojanjima. Odlučio sam da doniram sredstva za trku u kojoj učestvuje moj dragi kolega Nikola Rokvić, jer verujem da zajedno možemo napraviti veliki uspeh. Nadam se da će moja podrška pomoći da se skupi što više sredstava za one kojima je to najpotrebnije. I za kraj, jedno veliko bravo za Nikolu – izjavio je Matić ovim povodom.

foto: promo

Podsećanja radi, Pevač Nikola Rokvić osnovao je fondaciju "Porodica" i krenuo pešaka do Egine, na put dug 1.060 kilometara, kako bi prikupio novac za pomoć deci.

Promo