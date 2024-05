"JELA SAM PIRINAČ I KEČAP, A ONDA SU KRENULI PANIČNI NAPADI" KO JE ŠEJLA ZONIĆ? Proslavila se u ZG, a ovo je njena životna priča

Šejla Zonić (29) proslavila se učešćem u Zvezdama Granda. Pevačica je nedavno gostovala u jednom potkastu gde je govorila o svom životu, počecima, karijeri ali i nemaštini.

Šejla je rođena u Nemačkoj, gde su njeni roditelji izbegli kada se desio rat u Bosni. Prve četiri godine provela je u Nemačkoj a nakon toga vratili su se u Bosnu gde su živeli u jednom selu. Pevačica ima i dve starije sestre koje su je čuvale dok je bila mala, pa nije bilo potrebe da ide u vrtić. Osnovnu školu završila je u Sanskom Mostu, a tamo je i napravila prve muzičke korake.

foto: Printscreen

Kako kaže, peva otakako je počela da priča. Slušala je raznu vrste muzike, a kao dete od šest godina odsvirala je prvu pesmu koju je čula u španskim serijama.

- Sela sam za klavirom i počela svojim malim prstićima da čačkam one dirke i tako odsvirala prve tonove - govorila je Šejla u emisiji "Pričaonica" kod voditeljke Sanje Ćubriluk.

- Život na selu je drugačiji nego onaj u gradu. Ja sam kao mala htela da se bavim borilačkim veštinama a nisam mogla jer to u selu nije bilo. Mi smo se igrali u pesku i sa lutkama. A onda kada krene čovek da odrasta shvati da mora da se bori i sa sredinom i da nametne svoj stav i želje. Ja sam htela da se bavim borilačkim veštinama a govorili su mi da ja to ne mogu jer sam devojčica, to ne rade devojčice. A ja sam samo želela da naučim da se fizički odbranim ako me neko napadne.

foto: Printscreen YT

Prvi posao koji je radila i prvi novac koji je zaradila je upravo od pevanja, kao dete u sedmom razredu, radila je kao pevačica u svom gradu na Trgu, a prvi javni nastup imala je sa 11 godina takođe u Sanskom mostu gde je nastupala na dečijem festivalu i osvojila dva prva mesta.

- Meni je tada bilo mnogo žao što moram da radim a moji vršnjaci zajedno slave Novu Godinu. Tada sam prvi put zaradila tih nekih 100 evra. Međutim mi smo svi odgajani kao da smo siromašni, i ako smo mi lepo živeli, moji su imali i svoju firmu, imali smo sve što poželimo. Nama su roditelji davali novac na nedeljnom nivou i ja i ako potrošim taj novac pre nego što će mi dati novi džeparac ja nisam smela da tražim. - govorila je pevačica.

Zonićeva je nakon Osnovne škole živela u internatu a tada je i odlučila da će se definitivno baviti pevanjem, što je takođe došlo do neke osude, kao i ono kada je želela da se bavi borilačkim veštinama

- Bilo je raznoraznih komentara. Moj otac je tada kada sam ja krenula u internat dobio srčani udar, morao je i da zatvori firmu ali nije odustajao od toga da ja idem u školu i ako su mu svi govorili da me ispiše. Moji su oduvek želeli kao i ja da upišem muzičku školu. Taj odlazak tamo mi je pao teško jer sam ostala bez tih prijatelja iz detinjstva.

foto: Printscreen

Svojima nije govorila da nastupa dok je studirala

- Nakon srednje škole upisala sam Muzičku akademiju, živela sam u studenskom domu, i tamo mi je bilo bitno samo da se ukopim.Uvek sam se osećala kao manjina jer nekako sama sam bila iz tog Sanskog Mosta i nikog nisam znala. Ali, bogu hvala što me je sačuvao i od lošeg društva i poroka, čemu su studenti bili izloženi - rekla je takmičarka iz Zvezde Granda a onda otkrila i da je nastupala bez da su njeni roditelji to znali

- Pozvali su me u jednom momentu neki ljudi iz jednog benda i pitali me da pevam s njima jer im je pevačica bolesna. To su bile neke tri tezge, ali ja to nisam smela da kažem mojima jer mi nikako nisu dali da pevam dok ne završim fakultet. Međutim, ja sam htela da kupim studijski mikrofon i to mi je bilo taman toliko da to priuštim sebi, i moji su mi pomogli malo. Sećam se pevam ja sad to neko veselje, čitam tekst na telefonu i meni u tom momentu zvoni mobilni i vidim da me mama zove. Razmišljam ako se ne javim pomisliće svašta, ali nisam se javila. Sutra sam je pozvala i rekla da sam se uspavala. Na kraju sam i rekla da sam pevala tri svadbe jer njima nije bilo jasno odakle mi ostatak novca za mikrofon. Nakon toga sam nastavila fakultet i završila ga.

Šejla je kasnije radila u džez klubu, a nakon džeza krenula je da radi po koncertnima dvoranama.

Pisala je pesme za svoj prvi album koji je objavila pre korone a nakon što je pandemija usledila ona je ostala bez nastupa. Dobila je priliku da radi kao profesor pevanja kako bi preživela i završila magistarski rad, međutim iako je izgledalo kao da sve ide po planu i ima smisla usledio je još jači talas korone gde je ona ostala i bez te vrste zarade.

- Tada nakon što sam držala te časove pevanja sve je prešlo na online nastavu i meni su se i ti angažmani smanjili. Ja privodim magistrarski rad kraju a nemam para da to platim. Tu su mi sestre priskočile u pomoć. Jedna mi je platila kiriju tri meseca a druga mi je platila sve što je trebalo za taj fakultet. Meni je to bio poraz, jer ja sam neko ko je naviko da sve što želi sam da isfinansira. Tada su krenuli panični napadi i ankcioznost. Osećala sam se kao da nemam nikoga. Ovamo jedem pirinač i kečap, tada sam zavolela taj kečap koji pre nisam volela (smeh), jer nisam mogla da tražim od svojih jer je otac bio bolestan, a i sama sam htela i fakultet i da živim van svog rodnog mesta.

Pevačica se onda vratila u svoje rodno mesto

- Vratila sam se i to je u tom momentu bio najbolji potez koji sam mogla da uradim tada. Spoznala sam da umem da pišem tekstove, što je meni dalo vetar u leđa. Iz tuge nastaju najlepši stihovi i najače emocije. Tuga je ljudskom umu i duši bliža, nažalost.

Zonićeva je u jednom momentu i potražila stručnu pomoć

- U periodu ankcioznosti sam zaključila da meni treba stručna pomoć. Prosto nisam htela da se sama bavim sa tim problemom. I dandanas idem na terapije i to neću menjati.

Ne krije i da je imala problem sa viškom kilograma

- Ja sam imala u jednom momentu 97 kilograma, sada imam 65 i ponosna sam na to. Puno sam radila na sebi.

Šejla danas uživa u braku sa svojim izabranikom, i kako sama kaže velika joj je podrška u svemu.

- Svog partnera sam upoznala kada sam se vratila u svoje selo. Bio je maj kada smo se upoznali. Meni su drugarice pričale o njemu, one su iz Tuzle. Sve najlepše sam čula o njemu, da je najbolji policajac, da ga svi obožavaju. On je mene zapratio na Instagramu, negde sredinom aprila i ja u maju napravim tortu od jagoda i objavim na Instagramu i on mi se javi. Ali on je imao tako jedan šmekerski "ulet" i to me je odmah kupilo. On je posle tog nekog dopisivanja odlučio da dođe u moje mesto kako bismo popili kafu. Vozio je četiri sata da bi popio kafu sa mnom. Tad sam rekla ovo je čovek mojih snova - govorila je u potkastu "Pričaonica"

foto: Printscreen/Zvezde Granda

U Zvezde Granda prijavila se upravo zbog svog supruga

- Ja sam uvek imala strah od neuspeha, javnosti. I onda je meni moj Armi rekao da je Grand gigant po pitanju marketinga, i ja kao sve je to super ali šta će reći moje kolege i profesori sa fakulteta. A onda sam se pitala a šta ja želim? Mislila sam da nisam dorasla svemu tome. Onda sam kada je bila audicija u Bosni rekla svom suprugu "Jel želiš da kreneš sa mnom?" i od tada je sve počelo. Zvezde Granda su me prosvetlile. I eto nedavno sam pevala na nekoj svadbi gde sam dobila neki ogroman bakšiš koji sam na kraju vratila, jer nije sve onako kako izgleda i mnogi su rekli "Eto toliko si dogurala, iz koncertnih dvorana pevaš na svadbama" a ja kažem da sam samo krenula da zarađujem onoliko koliko mi treba da bih u muzici napredovala a ne da bih pevala koncetne dvorane i jedem kečap i pirinač.

