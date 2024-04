ŠEJLA ODUVALA KONKURENCIJU I POKAZALA DOMINACIJU! Druga takmičarka u duelu prošla pakao: Nije htela večeras da dođe...

Šejla Zonić večeras je ponovo u „Zvezdama Granda“ pokazala zbog čega je jedan od favorita u ovom takmičenju, a sve je iznenadilo kada je kao drugu pesmu odabrala numeru njenog ujaka Kemala Malovčića.

Za protivnicu večeras imala je talentovanu Vanju Jovanović koja je bila dostojan rival, a za koju je žiri rekao da je imala jedan od najbojih nastupa upravo u ovoj emisiji. Vanja je inače pre ove emisije imala tešku operaciju, ali se na molbu Saše Popovića ipak pojavila na snimanju.

Duel se završio rezultatom šest pet u Šejlinu korist, a samo jedan glas mlada Vanja večeras nije dobila od Sanje Vučić.

- Vanja, za ovaj glas praštaj gospođići koja ne zna razbojni put Bore šnajdera, odnosno tvoj. Ovo je do sada bio tvoj najbolji nastup i nemoj da budeš deprimirana. Šejla je neko od koga očekujemo, a ti si uz palicu iskusnog majstora pokazala u ove dve pesme nešto fanstastično. Šejla, prva pesma "Ja sam se zaljubio", gde si sve glasom prošla na način na koji si nas vozila, to je desetka – rekao je Đorđe David, dok se Viki nadovezala:

- Mislim da je Sanja realno glasala, tačno je da si Vanja imala napredak i bravo. Mi zaboravljamo da je pet glasova nešto veliko, ne postoji samo šest. Šejla, bravo, iz kruga u krug sve bolja, dominantna, sve pohvala. Bravo i za Vanju, vidi se veliki napredak – kazala je Viki.

Nakon toga je Saša preuzeo reč i otkrio da je Vanja pre ove emisije imala operaciju i da zbog toga nije htela da se pojavi u ovoj emisiji.

- Vanja je imala jedan težak operativni zahvat, teško može i da otvara usta. Nije htela večeras da dođe, ali smo je mi zamolili da ipak dođe, pa kako god da bude. O čemu se radi, neću da vam kažem, ali da gledaoci ne pomislie, nije bila nikakva estetska operacija, bila je zdavstvena- rekao je Saša.

Keba je zatim pohvalio obe takmičarke, a posebno je za Šejlu kao i svaki put do sada imao samo lepe reči.

- Vanja hrabro od tebe sve večeras, hrabro je i da staneš Šejli na crtu, a ti si to donstojanstveno uradila i sigurno. Šejla, oduševila si me, pogotovo pesmom tvog ujaka Kemala, prvi put sam čuo da neko žensko peva ovu pesmu – kazao je Keba.

Kako jedina Vanji nije dala glas, Sanja Vučić je u svom komentaru obrazložila zbog čega je to tako, pa je iznela niz argumenata.

- Šejla i ja se ne poznajemo, ali je ja pratim neko vreme na društvenim mrežama. Sa sigurnošću mogu da kažem da je ona najbolja pevačica koja se u poslednih deset godina pojavila, tu nema komentarisanja. Vanja, nadam se da mi ne zameraš, prvi put te čujem i ne znam tvoj put. Meni prva etno pesma treba da bude nazalnije i grlenije, sve vreme si pevala iz stomaka, vidi se da si se mučila. To pevanje treba da bude neosetno. Za Breninu pesmu, imaš visinu, ne plašiš se da otpevaš, ali si nestalna i grešila si. Jako si dobra pevačica, nemoj da očajavaš, samo napred – dodala je Sanja.

Mili je pak večeras uprkos tome što joj je dao glas imao nekoliko kritika na račun pevanja Šejle Zonić za koju je rekao da mora da se vrati na kolosek iz prošlih krugova.

- Šejla, ti sve pesme pevaš tako da su sve najlepši ženski doživljaji, sve što si do sada pevala, fasciniran sam o početka do kraja. Ove dve muške pesme večeras je najgori mogući odabir od kada sam ja došao u takmičenje. Ovo nije za tebe, nisi ništa od tvoje lepote nisi mogla da pokažeš. Ovo je bila katasrofa od odabrira. Vanja, tebi sam dao glas za napredak i za dve atmosfere koje si ponudila, bilo je grešaka, ali vidi se napredak – iskremo je rekao Mili.

Na samom kraju mentori su dali završne reči, a Ceca i Snežana su imale samo reči podrške za svoje takmičarke.

- Hvala kolegama što su ovako glasali, to je realno. Šejla može da peva „Ringe ringe raja“ i da naježi svu publiku. Stavr je u emociji, nastupu, tehnici i svakakvih čuda tu ima. Prosto neko se rodi da stvara čaroliju i neko može najtačnije da peva, ali ne stavra konekciju sa publikom. Publika se lepi za njega i to nam Bog daje, a on je svemoguć. Tebi je Bog dao najlešpu čaroliju u kojoj svi uživamo, ja sam se sve vreme ježila dok si pevala, a ja nisam neko ko je neiskusan, pa da me može naježiti svašta. Ti si devojko fantazija – rekla je Ceca.

- Vanja, obzirom na okolnosti, ja samo mogu da ti kažem bravo, potrudi se u baražu. Da budeš na onim mestima malo bolja i super je – zaključila je Snežana.

