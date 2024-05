"UDALA SAM SE ZA PRIJATELJA!" Ovo je misteriozni muž Marine Tadić, ovako izgleda, tek da čujete čime se bavi: SUŠTA SU SUPROTNOST

Pevačica Marina Tadić godinama uživa u ljubavnoj idili sa svojim izabranikom advokatom Urošem.

Muž Marine Tadić nije ljubitelj publiciteta, pa se iz tog razloga nije ništa o njemu znalo do skoro iako su znatiželjni fanovi priželjkivali da saznaju kako tačno izgleda muškarac kojem je pošlo za rukom da osvoji pevačicu i koji su to njegovi kvaliteti.

foto: Printscreen Instagram

Ipak, Marina se oslobodila, te je u poslednje vreme sve češće s njim posećivala javne događaje, ali i postavljala na društvene mreže njihove porodične zajedničke trenutke.

foto: Printscreen Instagram

Pevačica je jednom prilikom otkrila pojedine detalje njihovog odnosa, te je priznala da se njih dvoje poznaju od ranije i da su dugo bili prijatelji, nakon čega se izrodila ljubav.

- Imam sreću, ja sam se udala za svog prijatelja dugogodišnjeg. Dupunjujemo se, nisam dozvolila da on totalno očekuje od mene sve, da smatra da je to normalno i da se ne trudi. Moraš da ga uključiš. Koliko mu daš, toliko će i očekivati" započela je priču, pa nastavila:

- On je predivan čovek na koga ti možeš da se osloniš, prijatelj je... Sa njim sam se dosta godina družila, tačno sam znala kakve osobine ima, da li to meni prija ili ne prija. Ja nisam došla, pala s Marsa, našla ga u kafani i rodila dete. To je pogrešno, jer žene jureći za ljubavlju naiđu na nekog, učini im se da je to to, rode mu dete i posle dožive pakao. Moraš nekog da upoznaš i da vidiš njegove osobine.

foto: Printscreen

Podsetimo, Marina je ranije objasnila zbog čega je dugi niz godina krila svog partnera.

"Verin tata nije javna ličnost i ne voli da se eksponira. Mi smo kao ostali parovi. Vrlo smo srećni jedno pored drugog, ali nemamo potrebu da to potenciramo i dokazujemo na društvenim mrežama. Živimo pravi život. On je pre svega divan suprug i još divniji otac. U svemu mi pomaže i ništa mu nije teško. Njih dvoje imaju svoje teme i vreme za šetnju, maženje, uspavljivanje. Trudimo se da ravnomerno utičemo na Verino odrastanje i vaspitavanje."