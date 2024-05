DUŠICI JE OVA KOLEGINICA MNOGO POMOGLA! Zaslužna je za njen povratak na Pink, a zbog ljubavi sa NJIM je privukla ogromnu pažnju!

Dušica Jakovljević nedavno se vratila na televiziju Pink gde je nastavila da vodi rijaliti "Elitu", a sada je otkrila detalje o pregovorima sa Milicom i Željkom Mitrovićem.

Njena koleginica Gordana Uzelac je komunicirala sa njom, nakon otkaza, a Dušica je sada priznala da je prvo sa njom razgovarala o povratku, kao i da je ona ta koja ju je savetovala da se vrati na ružičastu televiziju.

Novinarku Televizije Pink Gordanu Uzelac, odlikovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić povodom Dana državnosti srebrnom medaljom za zasluge.

Informativna novinarna Pinka ima 41 godinu, privatan život gotovo nikada do sada nije eksponirala, a vest da ju je verio zgodni pilot Đorđe, izazvala je pravu buru u regionu.

- Mi se šalimo i kažemo da smo se upoznali na nebu. Tačno je, išla sam na jedan put, čak sam htela to putovanje i da izbegnem jer mi se nije išlo, međutim, sudbina je htela drugačije. Inače oko sebe nikog ne vidim, ali kada sam prvi put videla Đorđa, pošto mi je poželeo dobrodošlicu kao kapetan na tom letu, bila je to ljubav na prvi pogled, zaista. Evo, dok vam ovo govorim, Đorđe klima glavom i potvrđuje. Bila je to obostrana zaljubljenost u trenutku. Znam da je ljubav kompleksna emocija, osećanje prepuno različitih nijansi koje zahteva temeljno poznavanje druge osobe, ali oboje verujemo da idemo ka tome. Što se više upoznajemo, veza među nama postaje čvršća - rekla je voditeljka i dodala da je u pitanju ljubav na prvi pogled:

- Osvojili smo jedno drugo pogledom i osmehom. I ne prestajemo da osvajamo jedno drugo. Đorđe kaže da sam ga osvojila svojim stavom, ljupkošću i energijom. Drago mi je što sam srela muškarca koji nije površan u pristupu ženama, mnogi u tome ostaju večiti dečaci. Osvajanje je, u nekom mom prevodu i razumevanju u ovom kontekstu, raspolaganje energijom da iznenadite partnera, elan, lakoća da u trenutku i bez mnogo mozganja promenite plan jer ste zajedno došli na neku sjajnu ideju. Suprotnost umoru i bezvoljnosti. Odsustvo straha da otkrivate svoj karakter osobi do koje vam je stalo. Nemate straha da ćete je razočarati - priznala je Gordana Uzelac jednom prilikom za domaće medije.

