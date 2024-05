"MOMAK ME JE MALTRETIRAO, OSETILA SAM NASILJE NA SVOJOJ KOŽI" Draganu Mitar je veza sa OŽENJENIM muškarcem skupo koštala!

Bivša rijaliti učesnica Dragana Mitar je, kako kaže, odlučila da više nikada ne ulazi u vezu sa oženjenim muškarcima, jer ju je to uvek na kraju skupo koštalo skupo koštalo.

- Kad sam shvatila da u vezi sa zauzetima dolazi dosta problema, prestala sam da ulazim u takve odnose. Sad samo u obzir dolaze slobodni momci, mada sam već duže vreme u ozbiljnoj vezi i gledam svoja posla. Ne zanima me čak ni što se priča da sam sponzoruša. Ko se osvrće danas na tračeve! Sposobna sam da sve zaradim sama za sebe, a to što mi je partner poklonio auto od 30.000 evra, pa šta je tu problem? Da je sreće da svaka žena dobija takve poklone.

foto: Printscreen/Instagram

Dragana je potom istakla da je od strane bivšeg artnera doživela nasilje, te uputila javni apel svim ženama koje prolaze kroz isto.

- Znam šta je nasilje jer sam to i sama doživela na svojoj koži. Momak me je maltretirao, ali sam uspela da se izvučem iz tog pakla. Svakoj ženi bih rekla da se skloni od grubijana makar morala da pozajmi novac dok se ne snađe i opet stane na noge. To govorim za one koje misle da nemaju gde i da je jedino mesto gde mogu da ostanu pod istim krovom sa siledžijom. Rešenje uvek postoji, pitanje je samo koliko je neko spreman da trpi ili ne - rekla je ona.

