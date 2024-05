"NUNALI SU ME ANA BEKUTA I MRKA, PEVALI PESMICE" Nekadašnja Zvezda Granda otkrila sve detalje života kod pevačice, ovo joj BRANILA

Ivana Bogićević, nekadašnja takmišarka "Zvezda Granda", pre nekoliko godina pred finale muzičkog takmičenja boravila je kod svoje mentorke Ane Bekute i tada je otkrila detalje zajedničkog života sa njom i njenim partnerom Milutinom Mrkonjićem.

Ana je Ivanu nedelju dana pred finale preselila kod sebe, podvrgla je posebnom režimu ishrane i treninga, a čak joj je i ustupila svoj krevet.

- Istina je da sam spavala između Ane i Mrke. Nunali su me, pevali mi pesmice, baš su me čuvali kao bebu - otkrila je Ivana tada.

Ivana je otkrila da je Mrkonjić, za razliku od Ane bio popustljivii, dok joj je njena mentorka branila neke stvari.

- Čika Mrka sve popušta. On mi je davao da pušim, Ana mi je to strogo branila. Znaš kako, mame više vole sinove, a tate ćerke, tako sam ja bila kod njih. On me je gledao kao svoju ćerku i sve mi popuštao, a kod Ane je: "Nemoj da radiš ovo, nemoj da radiš ono" - rekla je ona za "Grand".

Podsetimo, Ivana se takmičila u Zvezdama Granda pre par godina kada je pažnju privukla kada se pojavila u "jestivoj" haljini. Tada je imala drastičan višak kilograma, a sada se "prepolovila" i važi za opsanu zavodnicu.

