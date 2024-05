NEOSTVARENI PLANOVI Bulić otkrio sve o poslednjem susretu s Tonijem Montanom: Ovo je hteo da uradi sa Rambom Amadeusom

Toni Montano imao je želju da se ponovi istorijski boks meč koji je pre skoro 30 godina imao s Rambom Amadeusom, potvrdio je za Kurir predsednik FK Železnik Đorđe Bulić, sin Juse Bulića.

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

Meč, o kojem se i danas priča, održan je upravo na stadionu ovog fudbalskog kluba, a Toniju je bila namera da se na istom mestu ponovo okupe.

On je želeo da se nova runda održi ovog juna, ali ga je smrt u tome sprečila. - Toni je pre mesec dana došao na stadion jer je bio i više nego zainteresovan da ponovimo boks spektakl. Razgovarali smo i tu su bile razne varijante. Jedna od ideja je bila da on i Rambo ponovo budu u ringu ili eventualno da budu u uglu kao treneri, a da angažujemo nove boksere, i to pevače ili glumce. Više od tri sata smo evocirali uspomene kako je bilo nekad. Tada sam bio previše mlad i sećam se kao kroz maglu detalja, ali mi je Toni sve ispričao detaljno. Ostalo je bilo da se on čuje sa Rambom i da preciziramo datum meča, da li bi to bilo 15. ili 20. juna - kaže Bulić.

foto: Privatna Arhiva

On je odmah uzeo stvar u svoje ruke i počeo sa organizacijom.

- Kontaktirao sam s Nenadom Borovčaninom u ime Bokserksog saveza Srbije, kog sam uputio u ideju. Dopala mu se, jer taj događaj je zaista bio na vrhunskom nivou. Nažalost, prošle nedelje me je dočekala vest o Tonijevoj iznenadnoj smrti. Zato što je došao kod mene pun entuzijazma i želje da se to realizuje, potrudiću se da u nekom trenutku ipak organizujem taj meč u znak sećanja na njegovo ime i taj period - zaključio je Bulić.

foto: Dado Đilas, Kurir/D.M.

Podsetimo, čuvenom meču iz devedesetih su, između ostalih, prisustvovali Oliver Mandić i Dušan Prelević Prele, a snimak borbe Tonija Montana i Ramba Amadeusa i danas se može naći na internetu.

foto: Kurir

