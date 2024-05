"BIO SAM SPREMAN DA UZMEM PUŠKU U RUKE!" Ovako je Miloš Bojanić govorio o danima na RATIŠTU: Ko će da brani sinove, ako ne ja?

Miloš Bojanić u jednom intervjuu iz 1996. godine govorio je o danima koje je proveo na ratištu, te je priznao da je bio spreman i da "uzme pušku u ruke" kako bi branio svoj narod.

On je ispričao zašto je otišao na ratište.

foto: Nemanja Nikolić

- Imam dva sina i dosta imovine. Pomislio sam: "Ko će to da brani, ako neću ja?" U vreme vijetnamskog rata najveće zvezde američkog šou-biznisa su išle da podižu moral agresorskim američkim vojnicima. Zašto bi nekom smetalo onda što sam stao uz svoj narod u teškoj borbi za slobodu i jedinstvo? Bio sam spreman i da pušku uzmem u ruke, ali je prevladalo mišljenje da sam korisniji kao pevač. Pokretao sam i brojne humanitarne akcije koje je novosadska televizija direktno prenosila. Cigarete i hranu sam nosio i delio borcima od Šida do Belog Manastira. Bilo je mnogo kritičnih situacija za ta četiri meseca koliko sam proveo na ratištu - započeo je on, pa nastavio:

- Bio sam rodoljub koji se našao pri ruci svom narodu kad je trebalo. Mislim da mir nema alternativu. Ni moje angažovanje u ratu nisam povezivao sa politikom. Ne možemo mi obični ljudi da nagađamo i kalkulišemo - šta bi bilo, da je bilo. Takva je sudbina nas Srba. Pošto nisam političar, ne bih ulazio u detalje. Šest puta sam obišao svet i uverio se koliko nas ne vole. Zato moramo da čuvamo ovo što imamo. Moje je da uradim što je do mene, a za dalje ne odgovaram. Što reče jedan čovek: "Da smo svi očistili sneg, ispred svoje kuće, svima zajedno bi bilo dobro" - ispričao je za "Svet" pevač.

foto: Dragan Kadić

