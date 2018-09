BLIZNAKINJE BROJE SITNO DO POČETKA ZADRUGE, IMAJU PAKLENU TAKTIKU: Otkrile da spremaju HAOS, a onda progovorile o SEKSU pred kamerama! (FOTO)

Ne mogu da opisem koliko ih volim obe su savrsene,pametne,prelepe,neodoljive,radosne,srecne i pruzaju toliku ljubav svim fanovima (svojim Arsickama) one su toliko posvetile paznju na svoje fan stranice i koliko mogu da primetim da polako raste nivo fanova i treba! ❤ One su jednostavno najbolje osobe koje sam ja upoznala (ne uzivo nego preko insta). Ali obecali su mi da cemo se jednom upoznati i taj dan cu docekati 😍😍❤ Ja sam najsrecnija osoba do sada ove dve carice su se rodile na isti dan kada i ja 25.9 ulepsali su mi sve 😍😍❤ Miksi mi je obecala da ce mi cestitati rodjendan preko TV-a i to jedva cekam bice mi najlepsi poklon do sada 😍😍😍❤ Volimo vas Nensi,Miksi 😍😍😍❤ @gospodjica_arsic @miss_micko #nevenamiljanaarsic #bliznakinjedopobede #armyarsić #arsickadogroba #uzdveprincezedokrajazivota #zadruga2 🔜🔜🔜

