ISPLIVALA ŠOKANTNA PREPISKA: Dok ja trunem, ONI zarađuju! Ovo je pravi razlog Luninog ulaska u ZADRUGU 2!

Blogerka Luna Đogani ušla je u "Zadrugu 2" kako bi popravila sliku o sebi koju je ostavila nakon ljubavne veze sa tada oženjenim Sobom Radanovićem. Sada je isplivala prepiska u kojoj Anabelina ćerka objašnjava da "oni pune klubove na njenoj grbači", aludirajući na bivšeg momka i Kristinu Kiju Kockar.

Isplivale su poruke koje je Luna poslala pred sam ulazak u "Zadrugu".

Jedan od razloga ulaska ponovo u rijaliti, jeste to da Đoganijeva pokaže kako nije samo "Slobina ljubavnica", već da mnogo više vredi.

"Moram da uđem jer imam priliku da ispravim sebe, a ja sam ta koja je najgore prošla od svih. Ne radim ništa, oni pune klubove preko moje grbače, a ja sedim kući", osvrnula se vicešampionka na to što su Sloba i Kija počeli uveliko da nastupaju.

"Sje*ali su me i okrenuli leđa i misle da je kraj. Ne želim u narodu da ostanem ljubavnica Slobina", zaključila je Luna.

Videćemo kako će Radanović i Kockareva reagovati povodom ovih poruka.

Lunina poruka je puna gorčine i osećaja bespomoćnosti:

"Nikoga ja nisam prodala. Ne možeš da znaš razloge zbog kojih ulazim, a da osuđuješ to. Moram da uđem jer imam priliku da ispravim sebe, a ja sam ta koja je najgore prošla od svih. Ne radim ništa, oni pune klubove preko moje grbače, a ja sedim kući i trunem. Neću to da im dozvolim. Sje*ali su me i okrenuli leđa i misle da je kraj. Ja tebe nisam prevarila, ja sam ona Luna koju si upoznao, samo nisam srećna i ne želim u narodu da ostanem ljubavnica Slobina, jer ja to nisam i imam mnogo više".

