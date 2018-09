LUNA JE IŠLA BEZ MOZGA I POVREDILA KIJU: Dorotea pred bratom Đoganijeve osula paljbu, a ovako je on reagovao! (VIDEO)

U poslednje vreme Dorotea Jovanović postala je bliska sa bratom Lune Đogani, a sada su se dotakli priče o ljubavnom trouglu iz prošle sezone rijalitija.

Jovanovićeva je otvoreno iznela svoje mišljenje o Luni, Kiji i Slobi, a sve vreme ju je pomno slušao Adam Đogani.

"Jedina osoba koja je kriva u toj priči je Sloba. On je povredio te žene. Ponizio ih je javno, oba dve. Luna je pogrešila što je to uradila javno. Ona je pogrešila jer je išla bez mozga, sa srcem. U želji sa sačuva ono što voli, povredila je njegovu ženu direktno i izvređala. To nije trebalo da uradi. Ali, tu je opet Sloba kriv. Ja nisam tu da sudim. Ona je išla srcem, ona se zaljubila. Zaljubljena glava ne vidi ništa", rekla je Dorotea, a nakok toga je dodala:

"Kija je doživela jako težak udarac, koja bi malo koja žena podnela!"

Adam ju je bledo gledao, a onda je pokušao da odbrani Lunu.

"Mene nije videla, a ne ženu. Ja da sam ušao u rijaliti i da sam rekao: "Nemoj Luna" ne bi me čula", rekao je Adam.

"Ja sam na Kijinom mestu, ne bih smela da uđem zbog njega, ja bi mu zagorčala život", rekla je Tea.

