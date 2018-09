KLELI SU SE U SVOJU LJUBAV! MMA BORAC PONOVO SLOMLJENOG SRCA: Izabela ostavila Benjamina! (FOTO)

Izabela Anderson raskinula je veridbu s Benjaminom Spahovićem, a kao razlog je navela to što mu ne veruje ništa i zato što je čula da je on tražio tabletu za smirenje kako bi lažirao poligraf.

Atraktivna crnka imala je telefonski poziv sa svojom majkom, koja joj je rekla da ne podržava njenu ljubav sa MMA borcem. Osim što je sportista oženjen i ima dete s drugom ženom, što joj majka stalno napominje i ubeđuje je da će se posle izlaska iz "Parova" vratiti ženi, njoj se nije dopalo ni Benjaminovo agresivno ponašanje, kako prema njoj tako i prema drugim ukućanima "Parova". U prilog tome ide i to što je Izabela čula da Spahović hoće da prevari poligraf kako ne bi isplivale njegove namere s njom.

- Ti glumiš sve ovo. Ne verujem ti. Mislim da me ne voliš i da se foliraš zbog igre. Neću da nastavim sa tobom ako ćeš da me lažeš, da budem povređena. Znam da želiš da prevariš poligraf kako ja ne bih čula istinu - kroz suze mu je rekla Izabela, a on ju je molio da porazgovaraju, ubeđujući je da pokušaju još jednom.

- Ja tebe mnogo volim, mnogo mi se sviđaš i stalo mi je do tebe. Nikada nisam pomislio da ti bilo šta loše uradim. Pogazio sam svašta zbog tebe! A ti ćeš da me ostaviš? Slobodno! Evo, ostavi me pred svima! - rekao joj je Benjamin, a Izabela je napustila tajnu sobu.

Spahović je ostao u suzama, a ubrzo ga je pozvala majka i pokušala da ga uteši.

- Zar ti, koji osvajaš sve devojke, zašto sebi to radiš? Ti si se zaljubio sto puta, da ti kaže majka nešto, sad fino obuci tu majicu i idi na žurku. Sve devojke bi volele da su na njenom mestu - rekla mu je mama, a on joj se požalio:

- Šta ću, majka, zaljubio sam se u nju, ne mogu bez nje.



