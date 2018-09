PLAČE ZA ĐEKSONOM, MAZI SE SA JOVICOM, A IGORA NA IGNOR! LJUBAVNI ŽIVOT MINE VRBAŠKI U TOTALNOM HAOSU: Putniković izljubomorisao, ostavio je i odmah NAŠAO DRUGU (VIDEO)

Iako su ubrzo nakon ulaska u rijaliti Mina Vrbaški i Jovica Putniković ostvarili veoma prisan odnos, nepoverenje često isplivava i pravi im probleme u vezi. Tako je bilo i ovoga puta kada se zadrugarka dotakla veze sa Đeksonom iz prve sezone "Zadruge" a zatim i veze sa Igorom Terzićem, kojeg je prevarila sa Jovicom na početku "Zadruge 2".

"Kad bi on tebi rekao da bi prešao preko svega, šta bi uradila?" pitao je Jovica za Igora.

"Ja znam da se to ne bi desilo i neću da razmišljam o tome, ali on to ne bi uradio nikad", odgovorila je mina, jer nije imala kud.

"I ti bi to zbog toga uradila? Ti ne razmišljaš, jer znaš da on ne bi prešao preko toga, a ne zato što ti nećeš", oštro je prokomentarisao on.

Izgleda da je Jovici turbulentan odnos bio previše. Naime, on je sada Minu navodno ostavio i to zbog Miljane Arsić.

"Nismo više zajedno i to je to", rekao je Jovica Miljani pošto joj je otkrio svoje simpatije.

Međutim, izgleda da ni ovaj odnos neće biti baš mirna luka.

"Ovo gledaju milioni ljudi i čuju šta pričaš sa njom, a šta sa mnom. Moraš malo da sačekaš da se ohladi priča sa njom. Ne želim da ispadnem budala", govorila mu je Miljana.



"Od jutros ništa više ne važi, nismo više zajedno", zaključio je Jovica na tu temu.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir