MILJANA NIJE ŠTEDELA REČI, ŽESTOKO OPLELA PO DIZAJNERKI: Prozvala Doroteu pred ukućanima, a onda se uključila Marija i napravila HAOS! (VIDEO)

U Beloj kući polako, ali sigurno nastaje velika tenzija zbog pitanja novinara koji su odlučili da između pojedinih učesnika razreše situacije koje se danima vešto prikrivaju.

Jedan od njih imao je žestoko pitanje za Miljanu Kulić, a to je da prizna šta zaista misli o Dorotei Jovanović. Iako su očekivali konkretan odgovor, došlo je do žestoke rasprave.

foto: Printscreen Youtube

"Što se mene tiče ja sam imala visoko mišljenje o njoj. Ja sam rekla i danas za sto, ja od Mine očekujem sve to. Ja znam šta radi ona, živela sam sa njom ovde. Međutim, o Dorotei sam mislila da je vaspitana i kulturna. Takođe me oduševila kada sam videla da se uključila, videla sam potencijal da kada je sedela Nemanji u krilu i tu je nastao haos. Ja šta mislim to i kažem. Od tada se sve promenilo, nastao je sukob mišljenja. Ona je čula šta ja pričam sa mamom i počela je da me proziva. Ja sam argumentima nju spustila tamo gde joj je mesto, da bi ona na kraju udarila na mog sina. Da je lepo prišla i pitala me, ja bih joj odgovorila. To je bilo zlonamerno" rekla je Miljana.

"Bilo je hladno i to apsolutno nema nikakve veze", rekla je Dorotea.

"Ona je sad pričala kako će neko da joj napravi dete sa 20 godina. Ti si jedna počavra koja služi da se sa njom obriše pod" rekla je Marija.

Miljana je u nastavku iznosila činjenice zbog kojih smatra da Dorotea nije osoba kakvom se predstavlja.

