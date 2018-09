NEMANJA I MC DAMIRO PSOVALI JEDAN DRUGOG DO BOLA, TOŠIĆ ODLEPIO: Ja devojčice ne bijem, a videćeš za to ku.čenje! (VIDEO)

Novi vođa rijalitija je izabran, a odmah nakon toga došlo je do rasprave između MC Damira i Nemanje Tošića koja je potresla sve zadrugare.

Naime, MC Damiro je zamerio Nemanji što mu je uputio psovku, a on mu nije ostao dužan.

"Jesam li ja zaslužio da ti meni je.eš mater? Kao ja da sam tebi uzeo decu u usta?", upitao je Damiro.

"Ti si jedan indijanac, pi.kica, dobio si dve hiljade i kupio si deset piva. To što sam ti rekao je.em ti mater je zato što si debilčina, bolje to nego da te udarim, ja devojčice ne bijem. Klošaru jedan, kako se ponašaš ovde? A tebe za to kur.enje, za to ćeš tek da vidiš! Je.em ti sto puta mater! Kad si klošar jedan smrdljivi! Ja decu nikome ne uzimam u usta i nemoj to da pominješ", vikao je Nemanja na njega.

Marija Kulić se umešala i rekla Nemanji da ne treba njega da dira jer je slabiji.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir