NOKAUTIRAO NAJBOLJEG DRUGA ZBOG ŽENE: Zerina se svađala sa Santanom, a onda je uleteo Čolak i ispesničio ga! (VIDEO)

Bane Čolak napao je Boru Santanu, udario ga pesnicom po glavi, a obezbeđenje je odmah uletelo i razdvojilo ih. Trojica su jedva sklonili Baneta od Bore koji je hteo da se obračuna sa prijateljem, ali su ga ostali zadrugari sprečili.

Naime, rasprava između Zerine Hećo i Bore Santane za tren oka pretvorila se u fizički obračun u kome je njen momak Bane Čolak nasrnuo na Santanu i udario ga pesnicom u glavu.

"Smiri je Čolak, daj joj lek za smirenje. Ona mene naziva klošarkom. Nemoj i tebe i nju sada da razvalim od batina", krenuo je sa provokacijama Bora obraćajući se Čolaku koji je odmah posle toga nasrnuo na njega, udario ga pesnicom u glavu.

"On mene da razvali. Sad ću da mu jebam mamu. Udario me je. Nabo me je pesmicom", bio je u šoku Bora Santana.

"Odvalio ga, nokautirao ga", objašnjavala je Zorica celu situaciju.



Bane Čolak je sa Zerinom otišao u sobu i tešio je dok je ona plakala.

"Jesi li ti ovde došla do Zorice. Ne može niko da kaže da će da razvali mene i tebe. Dok ste se vređali, u redu. Dok ste se napušavali nisam rekao reč, ali niko ne možeda da kaže da će tebe da razvali, pogotovo ne neko ko mi se predstavlja kao drug.

