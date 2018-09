ŽELIM DA BUDEM SAMA, NEĆU DA ME NEKO STEŽE: Zerina i Bane su se kleli u svoju ljubav, a sada su na ivici RASKIDA! (VIDEO)

Zerina Hećo i Bane Čolak nekada su se kleli u svoju ljubav, ali su danas imali veliku svađu, pa je Hećova otvorila dušu.

Bane je istakao da mu se ne sviđa kako se njegova devojka ponaša prema njemu, pa joj je to zamerio.

"Kratko i jasno sam te pitao zašto se tako ponašaš, zašto me povređuješ iz dana u dan", rekao je Bane.

foto: Printscreen

"Ti na mene konstantno vršiš pritisak na mene. Ne osećam se bolje. Da se ne bih iskaljivala na tebe ja ćutim", odgovorila je Zerina.

Ona je izbegavala da razgovara sa svojim dečkom, ali Čolak nije odustajao, pa joj je neprestano postavljao pitanja.

"Mene ovo boli, ljubavi. Tebe sigurno od mene ništa ne boli, a mene od tebe boli. Ja se trudim i radim sve da ti budeš srećna, da olakšam ovo ovde, a za uzvrat dobijem to da se ponašaš tako kako se ponašaš. Tražim razlog u meni, pitam se čime sam zaslužio da se ti tako ponašaš prema meni. Svakakve gluposti mi padaju na pamet. Ako ti misliš da treba tako da se ponašaš prema meni, onda ok. Ti reci kako hoćeš da se ja ponašam, ja ću se tako ponašati", pričao je zadrugar.

foto: Printscreen

"Nemam potrebe da pričam ni sa kim, želim da budem sama. Neću da pričam o tim stvarima. Bolje da se skloniš od mene kad sam takva, vidiš da sam odvratna. Takva sam prema tebi jer samo sa tobom komuniciram. Nisam takva, ne želim nikoga da stežem i da me niko steže. Ni da me grli, ni da me ljubi, ništa", rekla je Zerina.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir