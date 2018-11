MATORCI PI.AJU PO TEBI PA TE IZBACE IZ KOLA! PURPURNO BIĆE POCRVENELO KAO BULKA: Dorotea nije znala šta ju je snašlo! Kako on sve ovo ZNA?! (VIDEO)

Dorotea Jovanović i Branislav Radonić Brendon i dalje ratuju! Osim što je nekoliko puta naglasio da je plavuša najprljavija devojka u Beloj kući, pljunuo ju je pa i ispolivao krevet vodom. Nakon toga, počeo je da iznosi detalje iz njenog života o kojima je slušao a malo ko ih zna.

"Družiš se sa sumnjivim ljudima, rizična si. Ti si jedna striptizeta, znam šta su ti ljudi radili, matorci neki. Pretiš mi sa đilkošima koji te izvedu sa splava i pi*aju po tebi, pa te izbace iz auta. Ej, Siniša koji ima 45 godina, ti ćeš ići na policijsko ispitivanje? Ti misliš da su oni neke face i velilične?" govorio joj je on, a ona ga je vidno uznemirena slušala, ne znajući kako da mu odgovori.

"Ja sam tebi rekla da ćeš videti ko sam ja, a ne ko je neko drugi..." jedva je izustila.

"Ja znam šta si ti indirektno htela da mi kažeš. Samo sam hteo da ti stavim do znanja da znam ko si i šta radiš napolju. Igraj se sa tebi ravnima, sa mnom ne možeš. Mene ne možeš da isprovociraš, ja sam purpurno biće! A ti, završićeš u zatvoru kako i dolikuje. Znam ko si i sa kim se družiš i znam da te boli što ti ovo govorim. Imaš snimke i gole slike", nastavio je on bez obzira na to što je Dorotei postalo vidno loše.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir