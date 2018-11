LAZAR JE POSLE EMOTIVNOG KRAHA POSTAO OSVETOLJUBIV PREMA ŽENAMA: Prijatelj zadrugara otkrio kakve su Jeremićeve NAMERE SA MOSKVOM! (FOTO)

Strastvena ljubav između Lazara Jeremića i Nataše Moskve koja je otpočela u rijalitiju "Zadruga 2" često nailazi na prepreke, a ponajviše jer ga ona hvata u lažima.

Obostrana privlačnost je primetna, ali Nataša je za crnim stolom priznala da ne može da mu veruje, da joj smeta njegova neodlučnost i neodgovornost, te da mu je bolje da se opusti i traži devojke koje mu odgovaraju.

Lazarev dobar prijatelj progovorio je o onome što sve zanima, a to je šta Lazar zaista misli i oseća:

"Lazar je neko ko voli lepe žene. Verujem da ga je spucala emocija zato što je u čudnim uslovima. On je neko ko stvarno voli žene, a i žene vole njega".

A da li bi njihova veza uspela i van rijalitija, prijtelj je rekao:

"Lazar je imao mnogo žena, za njegove godine je to vrlo, vrlo impozantno. Mlad je, sportista je, zdrav je. On je posle velike emotivne veze čiji je krah jako teško podneo postao osvetoljubiv prema ženama. Navikao je da žene lako odgovaraju na njegovo udvaranje, navikao je da ga žene vole, to je jednostavno tako. Ali u spoljnom svetu mislim da ne bi funkcionisalo zbog mnogih drugih stvari. Zbog prirode njenog posla, ne verujem da bi to napolju uspelo. Iako on nije čovek kome je to previše bitno. Bilo bi mu bitno, ne preterano, jer on nema taj kontigent sujete za takve neke stvari, ali sasvim sigurno ne bi izdržao pritisak okoline".

