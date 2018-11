MILJANA KULIĆ OSTALA BEZ REČI! Bacila Zolu na test, a on joj pokazao zube: Izgovorio joj ono što nijedan pre NIJE! (VIDEO)

Miljana Kulić pala je na Zolin šarm, ali temperamentna kakva jeste, morala je dobro da se uveri da li je iskren ili ne i to na nesvakidašnji način. Naime, ona je zahtevala od svog novog dečka, za kojeg počinje da se vezuje, da joj odmah prizna ukoliko se poigrava sa njom. Kako ističe, nipošto ne želi da ostane povređena. Na taj način pokazala je da je to je nešto čega se veoma plaši.

"Ja te pitam da li da se vezujem ili ne. Ako se vežem, neću da budem povređena. Ako je igra, reci", bila je uporna Miljana.

"Trenutno me vređaš. Sama sebi praviš strah. Uživamo, lepo nam je i biće super do kraja života, ako budeš takva kakva jesi. Nemoj da razmišljaš negativno. Nerviraš me, jer sumnjaš u mene. Prelepo mi je i pusti me da uživam, molim te", rekao joj je Zola i oborio je sa nogu.

Ovakvom odgovoru se nije nadala, pa je zbog njegovih reči ostala bez komentara.

Kada je uvidela da ga je zaista iznervirala svojim stavom, priznala je da ga je stavila na test, kako bi proverila "na čemu je".

