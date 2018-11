U IME OCA I SINA I SVETOGA DUHA, AMIN! OPROSTI JOJ BOŽE, NE ZNA ŠTA PRIČA: Miljana ima kompleks zvani Jelena Golubović! Prva mi je poželela da mi baba umre i da nikad NEMAM DECU! (VIDEO)

Jelena Golubović osula je ozbiljne reči svojim cimerkama Miljani Kulić i Nataši Moskvi, nije se libila da do detalja obrazloži šta joj je najviše zasmetalo kod njih dve.

"Miljana Kulić je bolesna devojka, 50 % joj na bolest odbija, ima kompleks zvan Jelena Kulić, najmanje kompetentna da proziva tuđu decu, vređala je Zerinin odete, Aleksandrino dete. Ona bez blama kune, da umre neko, što niko nije do sad. Miljanu ne grize savest da na taj način dođe do hleba. Rada, Giba, Zlata su čuli da je Miljana rekla "Pozdrav za baku, da ti umre, da nikad nemaš decu". prva je započela, nakon čega joj ja nisam uzvratila i gađala me flašom", rekla je Jelena.

"U ime oca i sina i svetoga duha. Amin. Oprosti joj Bože, ne zna šta priča", bio je Miljanin odogovor.

Nakon ovoga, Kulićeva je počela sa svojim performansom, te je pevala i igrala, a onda se i popela na sto gde je nastavila da đuska. Na ovo je polovina zadrugara reagovala osmehom, a druga polovina bila je u čudu.

