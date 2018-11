TRUDNA ILI U DEPRESIJI ZBOG NEDOSTATKA MUŠKE PAŽNJE?! Mina od sinoć PLAČE! Izjadala se Golubovićki, pa priznala šta bi bilo kada BI JOJ BIVŠI MOMAK ponovo ušao u rijaliti! (VIDEO)

Mina Vrbaški je klonula duhom, pa od sinoć plače i žali se kako joj je teško. Posle žurke na kojoj je pevao Sloba Radanović

"Ne mogu više sama. Mnog mi je teško, ja se sklanjam d me niko ne vidi. Nisam ja za ovo više. Ide mi se samo malo napolje da se restartujem, ovde mi je sve ograničeno. Fali mi ljubav, flai mi pažnja. Ovde svi gledaju samo sebe, kada je loše dođe, sednu popričaju, ali to nije to.Fali mi muška pažnja"

"Ja imam 39 godina pa mi je teško, mogu da zamislim kako je tebi. Tebi bi super bilo kada bi ti majka ušla.Tebi bi super bilo i kada bi Đekson ušao ", savetovala ju je Jelena Golubivić koja joj je dala podršku.

"I kad bi on ušao, bolje je da ne uđe, jer bi prvih mesec dana bilo super, a onda će opet krenuti svađe i da se ja nerviram oko toga, ne bih mogla, ne želim isto da mi se dešava, ne želim sve to da mi se ponovi. I dalje ga volim. Kreće depresija da me hvata".

Podsetimo, Mina je sinoć doživela nervni slom kada je vikala na sav glas u rajskom vrtu da ne može više da izdrži i da je svi puste da bude sama.

