MAJKA DAVIDA DRAGOJEVIĆA ZBOG JAVNIH OPTUŽBI NIJE OKA SKLOPILA: Oštro odgovorila na opaske Ljube Pantović, ZGROŽENA!

Ljuba Pantović nova je učesnica rijalitija "Zadruga 2" te deli životni prostor sa bivšim suprugom Karađorđem Subotićem, ćerkom Aleksandrom i njenim dečkom Davidom Dragojevićem. Pred sam ulazak opaskama je nastavila žestoku raspravu koju već neko vreme vodi sa Biljanom Dragojević, Davidovom majkom, preko društvenih mreža i putem medija.

Po ulasko uhvatila se u koštac sa Karađorđem, a ćerka Aleksandra ni ruku joj nije pružila.

Biljana je, kako ističe, njen ulazak pomno ispratila, a zbog opaski je zanemela.

"Sinoć sam sve propratila, sve dok nisu legli. Ne znam šta bih rekla, nemam komentara za njene reči, za prozivanje mene. Užasne laži. Ta žena toliko laže, da ja ne mogu da verujem", kaže ona.

Zatim, naglasila je da njen sin nijednu reč nije izmislio, te se naročito iznenadila što je Ljuba ponovo spomenula unuku Magdalenu koju trenutno čuva upravo ona.

"To što je David rekao je sve istina, on stvarno nikada ne laže. David i Aleksandra ništa nisu slagali. Ljuba sa njom uopšte ne komunicira kada je Aleksandra van rijalitija, a dete (unuka) je uopšte ne interesuje. To što ona priča da zna svaki Magdalenin korak, gde je i šta radi - je laž, ona nema pojma, Ljuba ne zna ni koliko je mala napunila godina... Možda zna, možda to zna, ali od svega što je ona rekla istina je samo njeno ime i prezime, toliko o Ljubi. Ja sam dobila stotine poruka, ne znam ko može da podržava tako nešto", ostala je u šoku ona.

Takođe, priznala je da je ponosna na svog sina koji je stao u zaštitu svoje devojke Aleksandre u trenucima kada joj je bilo najteže.

"Jako mi je drago što je David ustao i izneo sve onako kako jeste, što je govorio i umesto Aleksandre. Drago mi je što je on reagovao onako kako je trebalo, što nije uspela da ga izbaci iz takta. David je pokazao koliko je svoju glavu naštelovao da ne sluša sve te njene laži", istakla je ona.

Na kraju, osvrnula i na Ljubinu svađu sa Karađorđem, pa se dotakla odnosa sa svojim bivšim mužem te otkrila kako dolazi do informacija o svom drugom sinu, Dejanu, pošto nisu u kontaktu.

"Šta reći za ženu koja je ušla unutra i odmah napala bivšeg muža sa kojim ima dve ćerke. I ja imam bivšeg supruga, sa kojim se povremeno čujem, na prijateljskoj bazi, zbog dece. Iako su naša deca odrasla i ne moramo da se čujemo, ipak se čujemo zbog Dejana (Davidovog rođenog brata) jer ja nisam u kontaktu sa njim. Onda preko bivšeg supruga saznam kako je on, njegov život je njegova stvar, kod mene može da dođe kad god hoće. On je sam hteo da ovako bude i ja mu ništa ne zameram", zaključila je Biljana.

