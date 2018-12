NAŠLI SU KUMA I KUMU, JEDVA ČEKAJU VERIDBU: Zola priznao kako ga je osvojila Miljana, a evo šta kaže o zajedničkom DETETU! (VIDEO)

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola započeli su romansu u rijalitiju, a sada su progovorili o svom odnosu i veridbi.

"Vi znate da sam ja imala vezu u rijalitiju, ja ovde živim stvaran život, ne mogu ići protiv svog srca, zaljubila sam se. Uopšte ne opravdavam sebe i svoje postupke. I da sam napolju imala bih strah od zaljubljivanja, ali on je sva sreća prošao istu situaciju sa svojim ocem i ima razumevanja za mene. Ja ću se truditi da iskontrolišem svoje postupke. On mene voli, kao i ja njega što volim. Ja to sve radim iz straha od ljubavi, od zaljubljivanja. Kažem i šta mislim i šta ne mislim da bih njega ispitala. Možda je za mene sve ovo prebrzo, ali se nadam da je ovo vredno da se ja oporavljam. Nadam se da se ovo više neće ponoviti", rekla je Kulićeva.

Ona je naglasila da joj kod dečka smeta samo jedna stvar, ali da joj u suštini veoma odgovara i da se sjajno razumeju.

foto: Printscreen

"Smeta mi što pokušava da me miri sa ljudima koji mene ne vole. Ja sa tim osobama nikada neću da se pomirim. Samo mi to smeta, apsolutno ništa osim toga. On ima svu slobodu da priča sa kim god želi. Ako bude nešto loše uradio, produkcija će to pustiti. Plakala sam što je nominovan. Plačem zbog svake osobe koju volim. Pozvala sam ljude koji me vole da glasaju za njega. Znam da ništa neće biti od toga da on ispadne. Verujem da moja podrška podržava našu ljubav", navela je Miljana.

foto: Printscreen

Zatim je usledilo i pitanje za Zolu, a novinare je interesovalo šta to ima Miljana što nemaju ostale devojke u Beloj kući.

"Ona je meni posebna na neki način. Volim što ima tu harizmu i što je žena borac. Ona je ono što jeste i najviše mi se sviđa kakva je prema meni. Ja se nisam trudio puno da je ubeđujem da su moje emocije iskrene. To je sasvim normalno jer ona ne može odmah da mi veruje. Ona me proverava zbog čega mi se dopada još više i time pokazuje da joj je stalo do mene. Našli smo kuma, a ona je našla i kumu. Vreme će pokazati. Mi se tome nadamo i jedva to čekamo. Nisam spreman na proširenje porodice u rijalitiju", rekao je Zola.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir