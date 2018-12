SVAKIM DANOM ME SVOJIM PONAŠANJEM ODBIJAŠ! Miljana otkačila Zolu u 3 REČI! Ako te neko pita, EVO šta ćeš da im kažeš! (VIDEO)

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola započeli su ljubavnu vezu punu strasti, ali čini se da ona svakodnevno nailazi na prepreke. Kako drugi zadrugari, tako i sami sebi prave probleme, pa su u izolaciji pokušali da reše, pa je došlo i do raskida.

"Ako neko pita kazaćemo da smo se trudili, ja sam želela da među nama uspe, ali ti si me odbijao svojim ponašanjem i to je to. I ti ćeš brzo da se odljubiš od mene kao i ja od tebe".

"To nije istina. Kao prvo, otkud ti znaš da sam ja zaljubljen u tebe? Pričaš priču u svoju korist. Ti reci drugima šta hoćeš, ja ću samo da potvrdim. Prošla te je zaljubljenost za pet dana? Kazaću da je i mene prošla, iako to za mene nije istina", kazao je Zola.

Problem je nastavo jer je Miljana otkrila da se plaši da se prepusti emocijama da ne bi bila povređena, a žali se i na to da je Zola odbija svojim ponašanjem.

Kada su rešili da stave tačku, ona je odvojila krevete. Par puta izlazla na cigaru, ne bi li videla Zolinu reakciju. Onda je rešila da ga probudi i ponovo započne razgovor:

"Ti misliš da meni nije teško zbog ovoga?", pitala je Miljana.

Ovo je urodilo plodom, te je Zola popustio i privukao je u zagrljaj pa su ipak spavali u istom krevetu.

