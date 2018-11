MENI LUNJARA FUNJARA NEĆE POKVARITI VEZU: Miljana Kulić brutalno izvređala blogerku, ali Đoganijeva reakcija je sve ostavila bez teksta

Miljanin dečko Zola prišao je Luni i pričao sa njom, dok je Miljana bila odsutna. Ona ga je pitala šta je pričao sa Lunom Đogani.

"On mi je odgovorio u kontekstu "šta te boli ona stvar". Luna se smeje provocira me, a ja znam koliko je zaljubljen u mene. Ona se smeje funjarski. Ona meni prilazi, "Zašto tvoj dečko priča meni kako voli tebe" i pokazuje na sebe. Ja to neću dozvoliti, jedna žena je patila zbog nje, Kija", rekla je Miljana.

"Meni je rekla da se njoj obraća moj dečko u alkoholisanom stanju. Ja sam njemu objasnila neke stvari, on to ne razume, jer je dobar čovek. Ona je fejk. Brani Zerinu, k*rva sa k*rvom. Ne bih dozvolila da moju vezu pokvari jedna Lunjara funjara", objasnila je ona.

Luna nije htela da prokomentariše Miljanine reči.

