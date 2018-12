GRCAO U SUZAMA! Adamova bivša oplela po Marijani pa ušla u rijaliti DA NASTAVI OBRAČUN: Loše joj se piše! (VIDEO)

Biljana Micić, prepoznatljiva i kao bivša devojka Adama Đoganija, priključila se aktuelnoj rijaliti sezoni pošto je oštro iskritikovala Marijanu Zonjić koja je, kako kaže, "unazadila" mladog Đoganija.

"Ona mi nije devojka. Ona je moja drugarica", predstavio je Adam cimerima devojku koja je, kako je istakla, došla da se promoviše i šali.

"Želim da me upoznaju ljudi i to je to", zaključila je ona.

Adam je zbog nje osetio toliku sreću da je ponovo zaplakao u Beloj kući, ali Marijani nimalo nije bilo dobro kada je ugledala atraktivnu crnku.

