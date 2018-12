ČOLAK URNISAO ZERININU MAJKU, ISPLIVALA PREPISKA: Bane pretio TUŽBOM, pa zvao porodicu bivše devojke u 4 ujutru! Moja ćerka nije znala sa kim ima POSLA!

Odnos bivših partnera Zerine Hećo i Baneta Čolaka sve je turbulentniji. Tokom gledanja snimaka, došlo je do još jedne u nizu njihovih rasprava, a tom prilikom Zerina je otkrila da postoje poruke koje je on slao njoj i njenoj majci Saneli, a prepiska je isplivala u javnost.

Zerini i Banetu nisu cvetale ruže ni pre njihovog ulaska u ''Zadrugu 2'', a Čolak nije birao sredstva da ubedi nju i njenu majku da sa njim uđe u rijaliti. Naime, on je Zerininu majku zastrašivao tužbom.

"Poslaću vam gde treba da bude i ostalo, ako će da ulazi. Ako neće, tužiće je, kao i sve. Pa neka se ganja. Sigurno će je tužiti jer su sve tužili koji su pobegli. Kako hoće, raspitajte se, ko je pobegao, tužen je. Ja ne želim da odgovaram za nekoga ko me ne poštuje i kome moja reč ne vredi. Neka vidi šta će biti ako neće da uđe", pisao je Bane Zerininoj majci neposredno pred njihov ulazak, a onda optužio produkciju da namerno izgladnjuje učesnike.

Nakon toga, Bane je Zerininoj majci pisao u četiri ujutru, budući da mu se ona nije javila na telefon, a nakon što je Sanelu izbombardovao porukama i pozivima, ona mu je napisala:

"Ti stvarno mene urnišeš."

Ovim je potvrđeno da se Bane na sve načine trudio da ubedi Zerinu da sa njim uđe u ''Zadrugu'', a kako njena majka Sanela je otkrila on je sve to radio kako bi pravio priču za opstanak u rijalitiju.

"On je insistirao na tome da ona uđe u rijaliti samo da bi pravio neku priču za opstanak u rijalitiju... Kad Zerina ne komunicira sa njim njega nigde nema. On je psihički urniše, uništava je svojim lažima... Moja ćerka nije imala priliku da ga upozna na pravi način, oni se nisu mnogo zabavljali ni pre rijalitija, a Zerina nije znala sa kim ima posla. On je stalno zvao nju, ona je isključivala telefon i onda ako se ona ne javi on zove mene da mu se javi", rekla je Zerinina majka.

